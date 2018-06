1 июня 2018 г. Тим Тиман | The Daily Beast Представители ЛГБТ-сообщества опасаются за свою жизнь в России и отчаянно хотят получить убежище Журналист The Daily Beast Тим Тиман поговорил с представителями российской организации "Стимул", которая предоставляет убежище и правовую поддержку представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни и стран Центральной Азии. "Когда Ибрагиму (это не настоящее имя) было 15 лет, его семья узнала, что он гей", - говорится в статье. С тех пор чеченца, которому сейчас 20, пытались "вылечить" местные муллы и бабки. В своем письменном свидетельстве он рассказал The Daily Beast: "Их отвратительные операции - это кровопускание (когда кожу разрывают с помощью медицинской банки), травы (после них у меня были галлюцинации, тошнота, боли в желудке), сильное давление на болезненные точки тела и, что совершенно ужасно, удары током в пенис. Были еще какие-то заклятья или нашиды (не имевшие эффекта). Все это меня измучило. Это продолжалось до тех пор, пока мне не исполнилось 18". Ибрагим бежал из Чечни и живет под присмотром российской организации "Стимул". Среди прочего, она предоставляет безопасное жилище, консультации и правовую защиту представителям ЛГБТ-сообщества из Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Чечни в больших российских городах. Конечная цель "Стимула" - перевезти сталкивающихся с преследованиями в европейские страны, США и Канаду. По словам Ибрагима, к его 18 годам родственники привыкли к тому, что он гей, хотя визиты к целителям не прекратились. Он столкнулся с более серьезными проблемами, когда его бывший бойфренд, сторонник Кадырова, рассказал, что Ибрагим находится в списке разыскиваемых властями гомосексуалистов. "Я не успел ни о чем спросить моего бойфренда. Он отключил телефон и исчез. После этого звонка я понял, что он сменил номер", - сообщил Ибрагим. Он собрал вещи и бежал из Грозного. По словам главы "Стимула" Андрея Петрова и юриста Антона Рыжова, начиная с прошлого лета в "Стимул" обратились примерно 20 человек. Петров рассказал изданию: "У нас нет никакой правительственной поддержки. Что касается степени опасности, как и степени угроз, мы считаем, что она такая же, как для любой НКО в России, не только для ЛГБТ-организации, но и для правозащитников. Мы постоянно под угрозой, но, к счастью, серьезных нападений на нас не было. Общество все еще с большой гомофобией относится к представителям ЛГБТ и к этим случаям. Но там, где ЛГБТ-организаций не было, сейчас их три. Это положительный момент, как и поддержка, которую мы получаем от других правозащитных организаций". "Самое поразительные и шокирующие вещи - это рассказы о пытках, принудительном "лечении" от гомосексуальности. Это не как в цивилизованных странах, и даже для нас в России это довольно шокирующе", - сказал глава "Стимула". "Одна из недавних заявок поступила от молодого человека из Таджикистана. Когда его родители узнали, что он гей, они пригласили представителя местной мечети, чтобы "прочитать какие-нибудь заклинания" над их сыном. Молодому человеку сказали месяц провести в закрытой комнате, ни с кем не общаясь. Он выбрался", - передает корреспондент. Со "Стимулом" связалась молодая женщина, рассказавшая, что она лесбиянка, а ее вынудили выйти замуж. "Теперь он постоянно ее бьет и насилует, и она все еще в таком вот браке. Мы пытаемся как-то ей помочь", - сообщил Петров. По словам Рыжова, прошлогодние преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне пошли на убыль, но люди там остаются под постоянной угрозой. Петров рассказал, что ситуация не улучшается ни в одной из стран Центральной Азии, с которыми "Стимул" имеет дело. "В этих странах мы не видим никаких положительных изменений, никакого просветления в отношении к ЛГБТ-людям, - сообщил Петров. - Единственная позитивная вещь - это то, что обратившиеся приняли решение спасать свою жизнь. Они не могли спрятаться, поэтому решили попытаться защитить свои права. Даже чтобы обратиться к правозащитникам, требуется огромная смелость, чтобы заговорить, рассказать свою историю. Иногда нужно предоставлять официальные документы в посольства или правоохранительные органы". Некоторым из тех, кто обращается в "Стимул", требуется срочная психологическая помощь, отмечает автор статьи. "Некоторые в постоянном стрессе. Ты продолжаешь быть в ситуации постоянной угрозы. Россия может выслать тебя обратно на родину", - сказал Петров. Он указал на случай Али Феруза, журналиста "Новой газеты". Ибрагим из Чечни рассказал The Daily Beast, что "Стимул" помог ему получить загранпаспорт: "Я очень надеюсь, что они помогут мне уехать из России, иначе мне конец, в прямом смысле. Я есть списках у приверженцев Кадырова, рано или поздно они меня найдут. Может, они меня и не убьют, но они могут навсегда испортить мою жизнь и здоровье - для них это не проблема. У меня нет другого способа или шанса спастись. Либо свобода и жизнь, либо они, сторонники Кадырова". В статье приводятся свидетельства и других представителей ЛГБТ-сообщества. "Меня зовут Давид, мне 20 лет, я гей из Осетии. Я все время скрывал свою ориентацию, притворялся "нормальным", - говорится в одном из них. - В ночь на 25 или 26 сентября 2016 года в городе, где я учился в университете, на меня напали трое парней. Меня избивали всю ночь, грозили убить или продать в рабство". Спустя три или четыре часа Давида (имя изменено) согласились отпустить в обмен на деньги, телефон и куртку. Его отпустили утром, сняв с него кеды и куртку. Он подал заявление в полицию. "Именно тогда начался кошмар", - написал Давид. По его словам, о его ориентации стало известно всем сотрудникам полиции, он постоянно подвергался насмешкам и испытывал страх. "Расследование закончилось в конце апреля 2017 года. В начале мая начались судебные слушания. Я пришел на первое заседание, и мне сразу стали угрожать. Брат одного из обвиняемых пытался избить меня прямо в зале суда. Служащие суда никак не отреагировали", - рассказал Давид. В июле, по его словам, родственники узнали о его ориентации: "Я стал общаться только с матерью. Она и два моих младших брата - единственные, кто меня приняли. Все другие мои родственники хотят моей смерти и надавили на мою мать. Теперь все думают, что я больше не в России. Моя мать им сказала, что я уехал в Европу". "Я хочу уехать и больше не бояться, не скрываться, а просто жить. Теперь я жду визу в одну из европейских стран и надеюсь, что с помощью "Стимула" уеду из России", - сообщил Давид. Источник: The Daily Beast