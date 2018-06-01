Европа должна сделать сегодня то, что у нее получается лучше всего: подождать

Президент Дональд Трамп находится в разгаре избирательной кампании (в ноябре пройдут выборы в Палату представителей. - Прим. ред.). Европа должна по возможности не делать Трампу одолжения и не давать втягивать себя в торговую войну, уверен обозреватель австрийской Die Presse Герхард Хофер.

"Президент США реализует свои угрозы и вводит штрафные пошлины на импорт стали и алюминия из Европы", - сообщает издание.

"И если европейцы думают, что здесь следует реагировать в соответствии с библейским принципом "око за око", то они должны отдавать себе отчет в том, что американцы более опытные соперники на этом поле, кроме того, главный туз у них еще в рукаве. Речь идет о повышении ввозных пошлин на произведенные в Европе автомобили. Торговая война, которая грозит развернуться, затмит собой и правительственный кризис в Италии, и возможный коллапс турецкой лиры, и не до конца осознаваемые пока последствия "Брекзита", - отмечает автор статьи.

У Европы не очень много шансов на победу, констатирует журналист. "И прежде чем снова затягивать хором песню о "безумце" в Белом доме, стоит еще раз взглянуть на объективную ситуацию. Европейские пошлины на американскую продукцию в среднем на 1,7 процентных пункта выше, чем по другую сторону Атлантики на европейскую продукцию. Другими словами, между Европой и США происходит нечестная конкуренция. Отсюда и "штрафные пошлины". Администрация Трампа хочет справедливости в торговле - вот и все".

Если взглянуть более внимательно на дебаты вокруг пошлин на сталь и алюминий, вся эта шумиха и бряцание оружием и вовсе становятся непонятными. "Речь идет о политико-экономической буре в стакане воды. Страны ЕС поставляют в США стали и алюминия на 5 млрд евро в год. С точки зрения торговой статистики - мелочь. А вот если ответить на штрафные пошлины на ввоз стали и алюминия, например, встречными санкциями против апельсинов из Флориды или мотоциклов из Висконсина, дело действительно дойдет до неприятного обострения торгового конфликта. Совсем серьезной ситуация может стать, если Трамп решит ввести штрафные пошлины на ввозимые из Европы автомобили. По данным европейского статистического ведомства Eurostat, самая внушительная позиция в общем объеме европейского экспорта в США - это как раз автомобили: 38 млрд евро в год", - говорится в статье.

"Так почему же из мухи раздувают слона? - задается вопросом автор. - Может, потому, что шумиха выгодна обеим сторонам? Дональд Трамп понимает, что не уменьшит торговый дефицит США, увеличив пошлины на европейскую сталь. Но в ноябре его ожидают важные промежуточные выборы: в таких штатах, как Огайо и Пенсильвания, будут выбирать губернаторов и сенаторов. Оба штата - оплоты сталелитейной отрасли промышленности. Это касается и Мичигана, колыбели автомобильной промышленности".

"Любая внешнеполитическая активность помогает Трампу заработать очки у избирателей. Особенно у тех, кто в 2008 году еще голосовал за демократа Обаму, а в 2016-м переметнулся на сторону Трампа", - пишет журналист.

"В Европе популисты делают ставку на антиамериканский курс, тем более что непредсказуемость Трампа с удовольствием используется как аргумент, например, в пользу смягчения антироссийских санкций", - передает издание.

Было бы иронией, если бы ЕС, который на фоне последних кризисов занимал выжидательную позицию, сегодня поспешил бы с ответными действиями, резюмирует Хофер.