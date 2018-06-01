Почему инсценированное убийство журналиста на руку России

Москва объявила инсценировку убийства критикующего Кремль журналиста Аркадия Бабченко, устроенную спецслужбами Украины, циничной провокацией, которая демонстрирует беззаконие, творящееся в стране, пишет журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

"С точки зрения Москвы, особую остроту произошедшему придает тот факт, что Киев воспользовался распространением фейковой информации. Как известно, Россия огульно называет фейковыми все обвинения против нее - будь то происхождение ЗРК "Бук", ракетой из которого был сбит малазийский "Боинг" (погибли 298 его пассажиров), или отравление Скрипалей в английском Солсбери. Произошедшее с Бабченко, - указывает автор, - в Госдуме уже сравнили с делом Скрипалей".

По мнению автора, "реакция Москвы на мнимую смерть Бабченко соответствовала определенному сценарию, который прослеживается каждый раз в связи с убийствами российских оппозиционеров и журналистов. Политики и представители правительства отвергают обвинения и требуют "объективного расследования". А поскольку журналист Бабченко остается гражданином России, то, как и в случае с Юлией Скрипаль, российская сторона начала свое расследование".

"Одновременно с этим были высказаны опасения в связи с ситуацией на Украине, к которой Москва, по официальной версии, не имеет никакого отношения ("гражданская война"), - продолжает Шмидт. - В подконтрольных Кремлю СМИ ежедневно обличаются хаос и беззаконие в соседней стране; цель этих сообщений - убедить россиян в порочности революции на Майдане в 2014 году. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, указал на опасность работы на Украине для журналистов".

Российские государственные телеканалы не обошли вниманием и нераскрытые до сих пор заказные преступления в Киеве: убийство критиковавшего российскую власть журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года и сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017-го.

"Москва использует подвернувшуюся возможность, чтобы упрекнуть Запад в лицемерии, поскольку по поводу "убийства" Бабченко там успела подняться шумиха, в то время как недавний арест руководителя украинского бюро российского государственного информагентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского к критике со стороны Запада не привел. Вышинского, - напоминает Шмидт, - обвиняют в госизмене в связи с поддержкой Донецкой и Луганской народных республик".

"Скандал вокруг Бабченко, несмотря на все опровержения с российской стороны, как и в случае отравления Скрипалей, используется как угроза в адрес предателей, - замечает журналист. - Так, думский ветеран Владимир Жириновский посоветовал всем, кто сбежал из России на Украину, задуматься о собственной безопасности".

Упоминая о гибели Шеремета, Вороненкова и убийстве оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве, Жириновский указал на то, что они были "удобной целью" для того, чтобы выставить их гибель как "интригу Москвы".

"За подобными высказываниями кроется мысль о том, что враги Путина убивают друг друга, чтобы навредить хозяину Кремля, - пишет автор. - В интернет-комментариях, за которыми частично стоят "тролли", в последние дни также идет речь о "сакральной жертве", которая должна бросить тень на Путина и на Россию - особенно в преддверии ЧМ-2018".

Как отмечает Шмидт, боевой опыт, полученный Бабченко в ходе двух чеченских войн, превратил его в противника военных действий и острого на язык критика Путина. "Его демонстративный отказ соболезновать в связи с гибелью участников военного хора и сотрудников государственных СМИ в результате крушения самолета по пути в Сирию в 2016 году вызвал волну угроз в его адрес. Бабченко принял решение покинуть Россию", - говорится в статье.

"Большего подарка он (Бабченко) ненавистному Кремлю сделать и не мог", - написал о сотрудничестве журналиста с СБУ и инсценировке его убийства "Московский комсомолец".

"Новая газета", в которой раньше работал Бабченко (и несколько сотрудников которой были убиты), заявила, что об инсценировке следует судить лишь после того, как СБУ предоставит все доказательства, пока же заявления СБУ выглядят малоубедительными. Газета выразила надежду, что общественности предоставят факты, которые смогут оправдать подобную жертву со стороны Бабченко и его близких.