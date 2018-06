1 июня 2018 г. Ричард Милн | Financial Times В интересах США Литва и Румыния разместили на своей территории тайные тюрьмы "Согласно постановлению Европейского суда по правам человека, Литва и Румыния разместили в интересах США на своей территории тайные тюрьмы и нарушили права двух лиц, подозреваемых в терроризме, так как позволили ЦРУ удерживать их там и пытать", - сообщает корреспондент Financial Times Ричард Милн. Абу Зубайда содержался в Литве, а Абд Аль-Рахим Аль-Нашири - в Румынии, сообщает издание. ЕСПЧ "оштрафовал Литву на 130 тыс. евро, а Румынию - на 100 тыс. евро за обращение с этими двумя мужчинами, которые сейчас остаются под стражей на базе Гуантанамо как предполагаемые высокопоставленные агенты "Аль-Каиды"*", говорится в статье. "Суд заключил, что на основании рассекреченных материалов и докладов, поступивших от США, Литвы и международных организаций, установлено, что Литва и Румыния разместили на своей территории центры предварительного содержания ЦРУ, известные, соответственно, как "Площадка Фиолетовая" и "Площадка Черная". Суд также заявил, что местные власти знали, что ЦРУ подвергнет этих двух лиц пыткам. Суд призвал Литву и Румынию провести расследования и наказать местных официальных лиц, знавших об этом плане. Президент Литвы сказала, что ее страна примет постановление суда, но другие официальные лица сообщили, что изучат возможности обжалования, а также отметили, что расследование этой версии Генпрокуратурой еще длится. Румыния по-прежнему отрицает, что размещала на своей территории тайные тюрьмы ЦРУ", - говорится в статье. *"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times