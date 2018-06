1 июня 2018 г. Дэниэл Боффи | The Guardian Нужно прекратить нападки на Россию, говорит Жан-Клод Юнкер "Спустя два месяца после того, как из стран ЕС, в ответ на применение нервно-паралитического вещества в Великобритании, были высланы десятки российских дипломатов, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал прекратить "нападки на Россию", - сообщает корреспондент The Guardian Дэниэл Боффи. "Я действительно считаю, что мы должны восстановить связи с Россией, - заявил Юнкер в публичном выступлении в Брюсселе. - Я не вполне доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не смиримся с тем, что Россия сделала с Крымом или Восточной Украиной. И все же мы должны учитывать, что территория всего ЕС занимает около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн". "Итак, мы должны вернуться... я бы не сказал "к нормальным отношениям с Россией", но есть столько областей, столько сфер, где мы можем сотрудничать более качественно - исследования, инновации и другие. Не забывая, в чем наши различия и разногласия. Но эти нападки на Россию следует прекратить", - добавил он. По словам автора, эти высказывания Юнкера прозвучали на мероприятии на тему реформы ЕС, которое проводил неназванный аналитический центр. Источник: The Guardian