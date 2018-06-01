Вольфганг Ишингер: "Мы не должны делать вид, что являемся правильными сторонниками свободной торговли"

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает решаемым торговый конфликт ЕС с Трампом, но опасается эскалации в споре о расходах на оборону. Журналистка немецкого издания Handelsblatt Доната Ридель побеседовала с политиком.

В интервью Ишингер отметил, что не стал бы придавать большое значение торговому конфликту между ЕС и США, ведь американцы и европейцы спорят по торговым вопросам уже не в первый раз. По его мнению, переговоры по торговым вопросам можно и нужно вести рационально. К тому же Европа должна оглянуться на себя и "не делать вид, будто мы всегда были правильными сторонниками свободной торговли", заметил Ишингер, напомнив, что на европейский рынок, к примеру, не допускаются сельскохозяйственные продукты из Африки в той мере, в какой это было бы желательно.

Большее беспокойство вызывает у политика предстоящий саммит НАТО в июле, ведь на нем Трамп наверняка будет снова "надрываться" по поводу не соблюдаемого большинством европейских стран, являющихся членами альянса, обязательства тратить на оборону 2% своего ВВП. "Я отношусь к тем, кто из принципа крайне скептически относится к применению военных средств. (...) Однако нам нужна возможность при необходимости применить военные средства. Иначе и лучшая дипломатия останется пустой болтовней. Полный отказ от вооруженных сил в духе пацифизма является наихудшим вариантом, потому что из-за него обязанность по защите страны и граждан и сохранению мира перекладывается на других", - заявил политик.

Какой из мировых конфликтов является самым опасным для Европы?

"Самой большой проблемой для Европы в настоящий момент является полное отсутствие взаимного доверия в отношениях с Москвой, - уверен Ишингер. - В отношениях между Западом и Россией мы сейчас не можем создать даже видимости того, что мы ведем переговоры о контроле над вооружениями, которые мы вели даже во время холодной войны, когда мы противостояли друг другу, будучи во всеоружии. Самая большая опасность исходит от недопонимания и непреднамеренной эскалации. Поэтому я повторю свое наставление: ситуация в сфере политики безопасности сегодня опаснее, чем когда-либо с момента распада Советского Союза".

Искать причины потери доверия в международных отношениях нужно не только в политике Трампа, считает собеседник издания. Так, большую часть ответственности за потерю доверия к Америке как надежному блюстителю миропорядка несет Барак Обама. Сильный удар по европейской системе безопасности нанес аннексией Крыма в 2014 году и Владимир Путин. "Путин снова и снова показывает, что с помощью манипуляции фактами и правдой сегодня можно зайти относительно далеко", - добавил Ишингер.

Обращаясь к теме кибербезопасности, политик отметил, что в этой сфере действуют общие правила предотвращения конфликтов: для того чтобы сдержать противника от определенных действий, необходимо использовать дипломатию и военную угрозу. Ишингер считает, что международному сообществу необходимо на уровне министров и глав правительств разработать нормы кибербезопасности, запрещающие, в частности, вывод из строя энергоснабжения больниц или водопроводных сооружений крупных городов. "Взлом инфраструктуры и жизненно важных учреждений должен быть поставлен международным сообществом вне закона и подлежать суровому наказанию", - заявил Ишингер.