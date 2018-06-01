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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.

Мэри Дежевски | Independent

Да, у Кремля был мотив заставить Бабченко замолчать. Но после его "воскрешения" Россия может занять позицию морального превосходства

Описывая свою реакцию на новость об убийстве Аркадия Бабченко, колумнистка The Independent Мэри Дежевски отмечает, что отнеслась к ней с осторожностью. "Как и в случае со Скрипалями в Солсбери, я доказывала, что у Кремля есть все причины избегать такого рода порочащих обвинений в преддверии чемпионата мира по футболу, на котором Россия надеется показать миру более дружелюбное лицо", - пишет она.

Подобное злодеяние могли совершить самоуправствующие сотрудники спецслужб, самозваные "патриоты", лица из других сфер, чей гнев Бабченко мог каким-то образом на себя навлечь, указывает Дежевски. Путина, по мнению журналистки, можно обвинить не более чем в допущении такой атмосферы, где критиков могут убивать безнаказанно.

"Затронув эти различные варианты, я добавила, что конспирологи могут заявить, что киевские власти организовали убийство с целью дискредитировать Москву перед ЧМ. Отметьте: я не хотела приписывать себе такой аргумент и полагала, что довольно жестоко и вовсе упоминать его", - подчеркивает автор статьи. Но всего спустя несколько часов оказалось, что теория заговора близка к правде.

"Репутация Украины на международной арене теперь во многом будет зависеть от качества доказательств российского заговора, которые она сможет предъявить. Ей потребуется больше, чем задержание одного украинца и, возможно, признания и предполагаемого списка намеченных жертв", - пишет Дежевски.

"Россия тем временем может занять позицию морального превосходства, - добавляет журналистка. - У нее теперь есть дополнительные аргументы, подтверждающие стереотипное суждение об Украине как о маленьком и довольно местечковом государстве, которое прибегает к обману ради собственных целей и недостойно играть в высшей лиге. Более того, многочисленных друзей и сторонников Украины за рубежом теперь можно простить за то, что они пересматривают многие заявления Украины в ее ссорах с Россией или, по крайней мере, оценивают ее будущее более скептически".

Бабченко тоже критикуют, в том числе некоторые из его самых стойких сторонников, за "пересечение линии" между журналистикой и активизмом. Появились подозрения, что он ставит роль политического оппонента выше, чем роль пользующегося доверием репортера, и это снова играет на руку Москве, отмечается в статье.

"Не все с этим согласятся. Некоторые враги Путина защищают Бабченко и киевское правительство на том основании, что допустимо использовать все средства против, как они считают, недемократического и даже злонамеренного режима в Москве", - пишет Дежевски. Лично она этот взгляд не разделяет, как не разделяет его организация "Репортеры без границ".

Независимо от позиции, практические последствия киевской операции невозможно оспаривать, продолжает Дежевски. "Во-первых, обвинения в адрес России, особенно по таким серьезным вопросам, как убийства при государственной поддержке, в будущем будут подвергаться сомнению, а предыдущие заявления могут быть пересмотрены. Русские уже используют надувательство с Бабченко, чтобы поставить под вопрос версию Британии об отравлении в Солсбери", - отмечается в статье.

Во-вторых, если киевское правительство не предъявит железные доказательства российского заговора, его добросовестность и чувство допустимого долго будут подвергаться сомнению. В-третьих, напряженность между Россией и Украиной еще больше обострилась.

"Если и есть какой-то положительный результат, возможно, он в том, что Запад будет меньше спешить с выводами о России и даст импульс Киеву попытаться восстановить свою репутацию и вновь взаимодействовать с Москвой по урегулированию тлеющего на востоке Украины конфликта", - считает Дежевски.

Источник: Independent


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