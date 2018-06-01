Визит Лаврова в Северную Корею - адресованное Трампу напоминание, что Россию нельзя игнорировать

"Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян - сигнал, которым Москва дает понять миру, что ее нельзя игнорировать, когда речь идет о Северной Корее", - пишет журналист Independent Крис Стивенсон.

"Приглашение посетить Россию, которое Лавров адресовал Ким Чен Ыну, вторит лейтмотиву российской внешней политики - желанию создать противовес влиянию США. В последние недели перспективы саммита между Трампом и Кимом то крепли, то рассеивались, поскольку оба лидера стараются минимизировать риск выглядеть глупо; Россия вышла на сцену, воспользовавшись этой неопределенностью", - говорится в статье.

Президент Путин "беспрестанно позиционирует себя и свое правительство как защитников России от злокозненного Запада", считает автор, отмечая, что это эффективно действует на многих российских избирателей.

"На этом фоне Путин и его правительство никогда не пропустят ни одного шанса продемонстрировать силу России, показать, что страна может оказывать влияние на мировой арене, хотя и полагает, что другие пытаются ее стреножить. Если России удастся делать это на одной арене с США, тем лучше. В этом свете можно трактовать то, что Россия стала крупным актором в Сирии", - говорится в статье.

На взгляд Стивенсона, России вряд ли удастся напрямую повлиять на то, состоится ли сингапурский саммит Трампа и Кима.

"Однако визит Лаврова в Пхеньян напомнил США и их союзникам, что для любого долгосрочного соглашения наверняка понадобится российская поддержка, и вернул Москву в эпицентр еще одного международного кризиса", - заключает автор.