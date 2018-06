Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 1 июня 2018 г. 1 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Запад подкорректирует взгляд на Украину - и пусть это пойдет во благо СБУ оправдывает этически сомнительную инсценировку убийства Бабченко опасностью его реального устранения как критика Кремля, но Киев спасут только "железные доказательства", пишут СМИ, иначе Украина выглядит "типичным постсоветским бардаком" с "дилетантскими правоохранительными органами". Возможно, теперь Запад будет меньше спешить с выводами о России и заставит Киев вновь взаимодействовать с Москвой по урегулированию тлеющего конфликта? Новость о том, что смерть Аркадия Бабченко была сфабрикована, поднимает вопрос: что позволительно, а что нет в современной гибридной войне? - пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский. СБУ объявила, что уловка была призвана предотвратить убийство писателя-диссидента. Потенциальный киллер, нанятый российской разведкой украинец, по-видимому, сотрудничал с СБУ и позволил снять на видео передачу аванса. Совершить убийство он не пытался, подчеркивает Бершидский. Бабченко рассказал журналисту: "Это было на сто процентов реалистично, так чтобы организатор ничего не заподозрил, не ушел в тень и не нанял потом нового киллера - на этот раз кого-то, кто неизвестен властям". Эта версия не совсем логична, считает Бершидский: "Если украинская контрразведка уже следила за организатором, нанявшим киллера, то непонятно, какие доказательства она должна была получить, инсценируя убийство. Почему украинским властям нужно было лгать СМИ? " Бабченко дал такое объяснение: "Они хотели, чтобы преступление было совершено и доказательства были стопроцентные. И хотели шума, конечно". "Версия о "совершенном преступлении" не выдерживает критики, потому что на самом деле никакого преступления не было. Версия о "шуме" более убедительна, но выдает некоторую наивность со стороны СБУ", - комментирует Бершидский. Проправительственные украинские комментаторы сделали вид, что не понимают последствий. По их логике, страна, подвергающаяся "гибридной атаке", вправе отвечать тем же, передает Бершидский. Зрелищное возвращение Бабченко с того света подорвет веру мировых СМИ в любые предоставленные Украиной доказательства того, что убийство заказали российские силы, считает журналист. На вопрос, думал ли Бабченко о вопросе доверия и понимал ли, как режим Путина может использовать историю с его "воскрешением", тот ответил: "Я не спрашивал СБУ, что и почему они хотят сделать. И мне *** [наплевать], как этим можно воспользоваться. Я хотел жить, и я жив". "Украинское правительство и его дилетантские правоохранительные органы оказали себе медвежью услугу в большей степени, чем они осознают. Этот инцидент - еще один шаг к изменению образа Украины в глазах мировой общественности от идеалистической проевропейской демократии к типичному постсоветскому бардаку", - полагает журналист. Москва объявила инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, устроенную спецслужбами Украины, циничной провокацией, которая демонстрирует беззаконие, творящееся в стране, пишет журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. "Россия огульно называет фейковыми все обвинения против нее - будь то происхождение ЗРК "Бук", ракетой из которого был сбит малазийский "Боинг", или отравление Скрипалей в английском Солсбери. Произошедшее с Бабченко, - указывает автор, - в Госдуме уже сравнили с делом Скрипалей". "Одновременно с этим были высказаны опасения в связи с ситуацией на Украине, к которой Москва, по официальной версии, не имеет никакого отношения ("гражданская война"), - продолжает Шмидт. - В подконтрольных Кремлю СМИ ежедневно обличаются хаос и беззаконие в соседней стране; цель этих сообщений - убедить россиян в порочности революции на Майдане в 2014 году. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, указал на опасность работы на Украине для журналистов". "Скандал вокруг Бабченко, несмотря на все опровержения с российской стороны, используется как угроза в адрес предателей, - замечает журналист. - Так, думский ветеран Владимир Жириновский посоветовал всем, кто сбежал из России на Украину, задуматься о собственной безопасности". Упоминая о гибели Шеремета, Вороненкова и убийстве оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве, Жириновский указал на то, что они были "удобной целью" для того, чтобы выставить их гибель как "интригу Москвы". "За подобными высказываниями кроется мысль о том, что враги Путина убивают друг друга, чтобы навредить хозяину Кремля, - пишет автор. - В интернет-комментариях, за которыми частично стоят "тролли", в последние дни также идет речь о "сакральной жертве", которая должна бросить тень на Путина и на Россию - особенно в преддверии ЧМ-2018". "Большего подарка он (Бабченко) ненавистному Кремлю сделать и не мог", - написал о сотрудничестве журналиста с СБУ и инсценировке его убийства "Московский комсомолец". "Новая газета", в которой раньше работал Бабченко (и несколько сотрудников которой были убиты), заявила, что об инсценировке следует судить лишь после того, как СБУ предоставит все доказательства, пока же заявления СБУ выглядят малоубедительными. Газета выразила надежду, что общественности предоставят факты, которые смогут оправдать подобную жертву со стороны Бабченко и его близких. В четверг российский журналист Аркадий Бабченко оправдывался, повествуя о невероятной инсценировке его ложного убийства, пишет Le Monde. В среду СБУ аргументировала проведение масштабной операции существованием заказа на убийство Бабченко, ярого критика российской власти, которого спецслужбы проинформировали два месяца назад, по словам главы СБУ Василия Грицака, говорится в статье. "У меня стояла задача остаться в живых и обезопасить свою семью. Это первое, о чем я думал. О стандартах журналистики в этот момент я думал в последнюю очередь", - пояснил журналистам Бабченко на второй пресс-конференции. Он сказал, что согласился играть в эту игру, чтобы его не постигла судьба Сергея Скрипаля. По данным СБУ, некий гражданин Украины был завербован российскими спецслужбами, он нашел исполнителя и заказал убийство Бабченко за 40 тыс. долларов: 10 тыс. были выплачены в качестве аванса, и 30 тыс. обещаны после совершения убийства. Грицак сообщил, что организатор преступления арестован. По словам Грицака, "гражданин Г." впоследствии должен был устранить еще 30 человек, главным образом россиян, сбежавших на Украину. Грицак не раскрыл их личности, говорится в статье. Фотография лежащего на полу окровавленного тела Бабченко быстро распространилась по интернету. Судя по всему, убийца не мог получить деньги до тех пор, пока не предоставит фотографическое доказательство своего преступления, рассуждает газета. Бабченко рассказал, что для снимка использована свиная кровь. Журналист поведал о том, как скорая помощь отвезла его в больницу, затем в морг, где он переоделся и стал смотреть новости по телевизору. "Я смог увидеть, каким офигенным парнем оказывается я был", - пошутил он по поводу множества возданных ему почестей. Ложный убийца, который согласился сотрудничать с Украиной, приобретет статус свидетеля, сообщил генпрокурор Юрий Луценко, который оправдал данную операцию необходимостью заставить заказчиков поверить в то, что убийство прошло успешно, хотя на данный момент арестован лишь украинский организатор, пишет Le Monde. Инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко обвиняют в излишней драматичности, считают "смешной" и называют "чудом": мнимая смерть российского военного репортера и критика Кремля взволновала Украину. Корреспондент Der Spiegel Аннетте Лангер побеседовала с тремя журналистами из Киева. "Конечно, я сомневаюсь в версии СБУ, - сказала Аля Шандра, главный редактор англоязычной газеты Euromaidan Press. - Но я также не вижу причины, зачем Бабченко стоило рисковать своей репутацией, любовью жены и расположением своих друзей, если его жизнь на самом деле была вне опасности". "Репутация у СБУ плохая, доверие украинцев к органам госбезопасности крайне низкое. Поэтому я предполагаю, что операция была призвана улучшить имидж СБУ в глазах общественности", - считает Шандра. "В принципе, я считаю возможным, что СБУ провела эту операцию, чтобы получить конкретное доказательство террористической деятельности российских спецслужб на Украине", - сказала она. "Что за цирк! Спрашивается, какую цель имело это излишне драматичное и смешное шоу, - сказала Екатерина Горчинская, исполнительный директор телеканала Hromadske TV. - Сейчас у нас слишком мало информации, (...) но наверняка это представление надолго навредит репутации украинских служб безопасности". "Мы на Украине привыкли к сильным эмоциям, к постоянным взлетам и падениям, - поделился в разговоре с изданием философ и переводчик Владимир Ермоленко. - История последних пяти лет, "революция достоинства", аннексия Крыма и война в Донбассе показали, как близко друг к другу находятся здесь победа и проигрыш. Мы больше не знаем нормального положения вещей, спокойствия. Мы так привыкли к крайностям, что мы в них уже нуждаемся". Почему спецслужбы просто не арестовали подозреваемого посредника в покушении? "Трудно сказать. Возможно, власти хотели максимально наглядно показать, что русские планировали теракт, - сказал Ермоленко. - Главной целью России на Украине является сейчас ее дестабилизация и распространение страха в обществе. При этом многие украинцы не доверяют своим органам безопасности, они справедливо подозревают их в коррупции и кумовстве, однако таким образом они легко становятся жертвами теорий заговора". "Существует слово, излюбленное Кремлем - provokatsiya", - пишет в The New York Times журналистка Юлия Йоффе. "Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии? Provokatsiya! Удар, в результате которого был сбит рейс MH17 Malaysia Airlines над Восточной Украиной? Provokatsiya! Вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года? Очевидно, provokatsiya", - приводит она примеры. "До 30 мая было легко смеяться над кремлевскими воплями: "Провокация!" как над циничным способом отвлечь наше внимание от фактов и переключить его на крайне маловероятные и откровенно конспирологические версии. Но после махинаций российского журналиста Аркадия Бабченко отвергать такие утверждения стало намного труднее", - говорится в статье. Йоффе отмечает: когда разнеслась весть об убийстве Бабченко, "почти не было сомнений в том, что это сделал Кремль". "Источники, близкие к Кремлю, немедленно выкатили объяснения, что это сплошная provokatsiya: зачем президенту Путину убивать антипутински настроенного журналиста, когда все первым обвинят самого Путина?" - напоминает Йоффе. Независимые журналисты смеялись над этими попытками переложить на кого-то вину, пока в среду Бабченко не воскрес. "Самый маловероятный сценарий - версия, что Киев инсценировал это, дабы выставить Москву в дурном свете, - оказался правдой", - комментирует автор. "Независимые российские журналисты возмутились. Все те идеалы и этика, за которые государство подвергало их маргинализации, преследовало и убивало, Бабченко сжег одним киношным сговором с управлением госбезопасности. Кто теперь будет доверять этим журналистам?" - пишет Йоффе. Журналист, который ненавидит Кремль, превратил крики Кремля о провокациях в подлинное оружие, сожалеет Йоффе. Описывая свою реакцию на новость об убийстве Аркадия Бабченко, колумнистка The Independent Мэри Дежевски отмечает, что отнеслась к ней с осторожностью. "Как и в случае со Скрипалями в Солсбери, я доказывала, что у Кремля есть все причины избегать такого рода порочащих обвинений в преддверии чемпионата мира по футболу, на котором Россия надеется показать миру более дружелюбное лицо", - пишет она. Подобное злодеяние могли совершить самоуправствующие сотрудники спецслужб, самозваные "патриоты", лица из других сфер, которых мог разгневать Бабченко. Путина, по мнению журналистки, можно обвинить не более чем в допущении такой атмосферы, где критиков могут убивать безнаказанно. "Затронув эти различные варианты, я добавила, что конспирологи могут заявить, что киевские власти организовали убийство с целью дискредитировать Москву перед ЧМ. Отметьте: я не хотела приписывать себе такой аргумент и полагала, что довольно жестоко и вовсе упоминать его", - подчеркивает автор статьи. Но всего спустя несколько часов оказалось, что теория заговора близка к правде. "Репутация Украины на международной арене теперь во многом будет зависеть от качества доказательств российского заговора, которые она сможет предъявить. Ей потребуется больше, чем задержание одного украинца, его возможное признание и список намеченных жертв", - пишет Дежевски. "Россия тем временем может занять позицию морального превосходства, - добавляет журналистка. - У нее теперь есть дополнительные аргументы, подтверждающие стереотипное суждение об Украине как о маленьком и довольно местечковом государстве, которое прибегает к обману ради собственных целей и недостойно играть в высшей лиге. Более того, многочисленных друзей и сторонников Украины за рубежом теперь можно простить за то, что они пересматривают многие заявления Украины в ее ссорах с Россией или, по крайней мере, оценивают ее будущее более скептически". "Некоторые враги Путина защищают Бабченко и киевское правительство на том основании, что допустимо использовать все средства против, как они считают, недемократического и даже злонамеренного режима в Москве", - пишет Дежевски. Лично она этот взгляд не разделяет, как не разделяет его организация "Репортеры без границ". Независимо от позиции, практические последствия киевской операции невозможно оспаривать, продолжает Дежевски. "Во-первых, обвинения в адрес России, особенно по таким серьезным вопросам, как убийства при государственной поддержке, в будущем будут подвергаться сомнению, а предыдущие заявления могут быть пересмотрены", - отмечается в статье. Во-вторых, если киевское правительство не предъявит железные доказательства российского заговора, его добросовестность и чувство допустимого долго будут подвергаться сомнению. В-третьих, напряженность между Россией и Украиной еще больше обострилась. "Если и есть какой-то положительный результат, возможно, он в том, что Запад будет меньше спешить с выводами о России и даст импульс Киеву попытаться восстановить свою репутацию и вновь взаимодействовать с Москвой по урегулированию тлеющего на востоке Украины конфликта", - считает Дежевски.



