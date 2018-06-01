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Press digest
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.

EFE | La Vanguardia

Telegram заявляет, что компания Apple уступила нажиму России

"31 мая создатель Telegram Павел Дуров заявил, что транснациональная компания Apple уступила нажиму России и не позволяет этому мессенджеру, запрещенному на российской территории, обновлять свое приложение в операционной системе iOS", - сказано в статье информагентства EFE, опубликованной La Vanguardia.

"Apple не позволяет Telegram обновлять его приложения на базе iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из AppStore", - написал Дуров в своем канале в Telegram.

"Российский предприниматель, уехавший из своей страны в 2014 году, напомнил, что Россия запретила Telegram на своей территории, потому что компания отказывается "передать российским спецслужбам ключи для дешифровки сообщений" ее пользователей", - говорится в статье.

"Мы уверены, что сделали единственно возможное, сохранив право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране,-подчеркнул Дуров. - К сожалению, Apple не поддержала нас".

Издание напоминает: как объявил на этой неделе Роскомнадзор, Россия потребовала, чтобы Apple прекратила распространение Telegram в своем магазине приложений в России, пригрозила сервису блокировкой в случае невыполнения требований.

Источник: La Vanguardia


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