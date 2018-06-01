Что нам известно об инсценировке смерти Аркадия Бабченко

В четверг российский журналист оправдывался, повествуя о невероятной инсценировке его ложного убийства, о которой накануне рассказали украинские спецслужбы, говорится в редакционной статье Le Monde. Перед лицом множества откликов ему пришлось объясниться на новой пресс-конференции, 31 мая, и осветить некоторые теневые моменты этой операция и своей мотивировки.

В среду, в день раскрытия масштабной операции, украинские спецслужбы (СБУ) оправдали ее существованием заказа на убийство Аркадия Бабченко, ярого критика российской власти, которого они проинформировали два месяца назад, по словам главы СБУ Василия Грицака, говорится в статье.

"У меня стояла задача остаться в живых и обезопасить свою семью. Это первое, о чем я думал. О стандартах журналистики в этот момент я думал в последнюю очередь", - пояснил журналистам Бабченко на второй пресс-конференции. Он сказал, что согласился играть в эту игру, чтобы его не постигла судьба Сергея Скрипаля, бывшего российского двойного агента, отравленного нервно-паралитическим газом в марте в Англии:

"Тем, кто говорит о том, что это нарушает доверие к информации и журналистике в целом, я отвечаю: "Что бы вы сделали на моем месте, если к вам придут и скажут - вот есть заказ на твое убийство?" - продолжил Бабченко.

По данным СБУ, некий гражданин Украины был завербован российскими спецслужбами, он нашел исполнителя и заказал убийство Бабченко за 40 тыс. долларов: 10 тыс. были выплачены в качестве аванса, и 30 тыс. обещаны после совершения убийства. Грицак утверждал, что организатор преступления был арестован где-то за три часа до начала конференции, которая началась в 17:00 в Киеве, говорится в статье.

Его личность не была раскрыта, он именовался "гражданин Украины Г." Как утверждал Грицак, "гражданин Г." впоследствии должен был устранить еще 30 человек, по его словам, главным образом россиян, сбежавших на Украину. "Этот заказ был пробным", - сказал Грицак и уточнил, что ему известно несколько имен потенциальных мишеней, но не раскрыл их личности.

Фотография лежащего на полу окровавленного тела Бабченко быстро распространилась по интернету. Хотя объяснения, данные украинскими властями по этому поводу, не были ясными, судя по всему, убийца не мог получить деньги до тех пор, пока не предоставит фотографическое доказательство своего преступления, говорится в статье. Бабченко рассказал, что для фотографии его мнимого трупа была использована свиная кровь.

Журналист поведал о том, как скорая помощь отвезла его в больницу, затем в морг, где он переоделся и стал смотреть новости по телевизору. "Я смог увидеть, каким офигенным парнем оказывается я был", - пошутил он по поводу множества почестей, которые были ему возданы.

Менее чем через два часа после объявления о смерти Бабченко украинская полиция разместила на своей страничке в Facebook фоторобот предполагаемого убийцы, сообщает редакция.

Ложный убийца, который согласился сотрудничать с Украиной, приобретет статус свидетеля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, который оправдал данную операцию необходимостью заставить заказчиков поверить в то, что убийство прошло успешно, хотя на данный момент арестован лишь украинский организатор. Организатор должен понести уголовную ответственность перед украинским правосудием, хотя еще слишком рано выносить решение о судебном расследовании в его отношении, комментирует Le Monde.