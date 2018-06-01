Путин и Трамп довели манипуляцию истиной до шедеврального уровня

Обозреватель Le Monde анализирует мастерское использование лжи руководителями двух великих ядерных держав.

Помимо других общих черт, Дональда Трампа и Владимира Путина роднит одинаковое презрение к реальности. Это вежливый способ сказать, что они нагло лгут. Безусловно, ложь столь же стара, как политика. Однако лидеры двух великих ядерных держав отличаются друг от друга, замечает автор статьи.

Посредством своей лжи каждый из них формирует альтернативную реальность - ту, которая им подходит. И неважно, манипулируют они небылицами из циничных или конъюнктурных соображений - результат одинаков: они стирают границы между истиной и ложью, считает Фрашон.

У российского президента ложь принимает форму отказа. "Конечно, нет", - ответил Путин на прошлой неделе, когда его спросили, была ли российской ракета, сбившая малайзийский лайнер, который выполнял рейс MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Нет сомнений" в том, что ЗРК "Бук", сбивший пассажирский самолет, принадлежал российским вооруженным силам, говорят представители международной объединенной следственной группы из Нидерландов. Ракета была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими ополченцами, говорится в статье.

Отказ является неотъемлемой частью путинской системы, поясняет Стив Розенберг, корреспондент BBC в Москве: "О чем бы ни шла речь, о рейсе MH17, об убийстве Александра Литвиненко, о попытке отравления Скрипаля и его дочери в этом году, о государственной допинговой системе для российских спортсменов, о вмешательстве в выборы других стран, месседж один и тот же: "Это не мы". Следует понимать так: Россия является жертвой западной клеветы, говорится в статье.

У Трампа ложь менее тонкая, если можно так выразиться. Цикл всегда один и тот же. Американский президент лжет, оскорбляет, выдумывает. Затем он отрицает то, что никогда не сдерживает свои обещания, в чем его постоянно упрекают, указывает обозреватель.

Президент Путин не любит, когда перед ним выкладывают нежелательную информацию: он хмурится, ставит своего собеседника на место или притворяется, что ничего не знает. Совсем иное дело Трамп: он не придает никакого значения противоречию, реальности, тому, что его слова опровергаются фактами, анализирует Фрашон.

"Он полностью превратил ложь в обычную практику", - сказал о Трампе бывший директор ЦРУ Майкл Хайден.

"В Москве ложь является составной частью переписывания событий, при этом как искренне, так и злонамеренно все беды страны вменяются в вину "Западу", - пишет Фрашон. - Россия всегда может стать мишенью западного заговора - такое объяснение возникает всякий раз, когда реальные сложности входят в противоречие с путинистской версией истории. Тем не менее, случаются коварные поступки, такие как дело российского журналиста Аркадия Бабченко, "убитого" в Киеве, а на следующий день воскрешенного украинскими спецслужбами!"

Путин применяет ложь, исходя из политического расчета, Трамп - из патологического нарциссизма. И в том и в другом случае это представляет опасность, полагает автор статьи.

В своем трактате о тирании великий американский историк Тимоти Снайдер замечает: "Отрекаться от фактов - значит отрекаться от свободы. Если ничто не истинно, то больше нет обоснования для критики власти".