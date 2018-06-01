"Специальный режим" на ЧМ-2018: российские города подвержены всевозможным ограничениям

Начиная с 25 мая длинный список мер безопасности и ограничений был введен в российских регионах, принимающих международное спортивное событие, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Праздничный дух повеял над Россией, которая с 14 июня по 15 июля готовится принять на своей земле первый в своей истории чемпионат мира по футболу. Ставка немалая, кому-то она напоминает возбуждение, охватившее страну в советскую эпоху, когда в 1980 году в Москве была организована пусть и бойкотируемая, но первая Олимпиада, говорится в статье.

Несколько менее веселым представляется "специальный режим", который будет установлен в одиннадцати городах, где пройдут матчи, в соответствии с указом Владимира Путина, отмечает журналистка.

Подписанный главой Кремля указ от 9 мая предусматривает ограничение въезда для временного пребывания (это особо касается мигрантов из Средней Азии); отмену всяких митингов, шествий, демонстраций и других видов акций, не связанных со спортивными состязаниями, сообщает автор.

Среди мер, принятых на время мундиаля, - попытка помешать распространению некоторых видов насекомых, говорится в статье.

По данным команды Алексея Навального, в Саратовской области чуть ли не понизился на 3 метра уровень воды в Волге при попытке осушения болот с целью помешать размножению комаров. С риском угрозы для урожая, передает автор.

Микробов тоже быть не должно: за две недели до начала событий кулинарам придется сдать анализы, а мобилизованным для встречи гостей 15 тыс. волонтеров - сделать прививки. В качестве классических мер будет запрещена продажа алкогольных напитков, а цены за номера в отелях будут взвинчены до небес, указывает Мандро.

"Как изменится жизнь россиян на время ЧМ-2018: запретят все. Ни митингов, ни водки, - предупреждала несколько недель назад ежедневная газета "Московский комсомолец". - Читатели постарше помнят, как это было 38 лет назад, когда в столице тогда еще СССР прошли Олимпийские игры. Пустые улицы, полные прилавки в магазинах, вежливые милиционеры, ни одного пьяного". К тому же газета указывание на нововведение: в Россию на время проведения мундиаля не пустят буйных фанатов-иностранцев.