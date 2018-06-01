Инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко обвиняют в излишней драматичности, считают "смешной" и называют "чудом": мнимая смерть российского военного репортера и критика Кремля взволновала Украину. Корреспондент немецкого издания Der Spiegel Аннетте Лангер побеседовала с тремя журналистами из Киева.

"Конечно, я сомневаюсь в версии украинской спецслужбы СБУ, - сказала в разговоре с изданием Аля Шандра, главный редактор англоязычной газеты Euromaidan Press. - Но я также не вижу причины, зачем Бабченко стоило рисковать своей репутацией, любовью жены и расположением своих друзей, если его жизнь на самом деле была вне опасности".

"Репутация у СБУ плохая, доверие украинцев к органам госбезопасности крайне низкое. Поэтому я предполагаю, что операция была призвана улучшить имидж СБУ в глазах общественности. СБУ хотела показать, что в состоянии адекватно защищать российских оппозиционеров от преследования российских спецслужб", - считает Шандра.

Собеседница издания отметила, что, по данным СБУ, убийство Бабченко планировалось на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов. "Это звучит правдоподобно, - полагает собеседница издания. - Планируемые Россией покушения часто происходят во время праздников, это мы видели в Донбассе. В принципе, я считаю возможным, что СБУ провела эту операцию, чтобы получить конкретное доказательство террористической деятельности российских спецслужб на Украине".

"Что за цирк! Спрашивается, какую цель имело это излишне драматичное и смешное шоу, - сказала Екатерина Горчинская, исполнительный директор телеканала Hromadske TV. - Сейчас у нас пока слишком мало информации, чтобы ответить на этот вопрос, но можно быть уверенным в том, что это представление надолго навредит репутации служб безопасности на Украине - правда, для СБУ это, кажется, не имеет значения".

"Мы на Украине привыкли к сильным эмоциям, к постоянным взлетам и падениям, - поделился в разговоре с изданием философ и переводчик Владимир Ермоленко. - История последних пяти лет, "революция достоинства", аннексия Крыма и война в Донбассе показали, как близко друг к другу находятся здесь победа и проигрыш. Мы больше не знаем нормального положения вещей, спокойствия. Мы так привыкли к крайностям, что мы в них уже нуждаемся".

"Почему они просто не арестовали подозреваемого посредника в покушении и не отказались от этого большого театрального представления? Трудно сказать. Возможно, власти хотели максимально наглядно показать, что русские планировали теракт, - сказал Ермоленко. - Главной целью России на Украине является сейчас ее дестабилизация и распространение страха в обществе. При этом многие украинцы не доверяют своим органам безопасности, они справедливо подозревают их в коррупции и кумовстве, однако таким образом они легко становятся жертвами теорий заговора".

"Российские спецслужбы могли бы расценить этот инцидент как поражение. Украинцы перехитрили их во лжи и манипуляции - так сказать, нанесли по ним удар их же оружием. Это может их очень разозлить и склонить к тому, чтобы дать понять, что они в состоянии нейтрализовать оппозиционеров любого вида где и когда им угодно", - заявил Ермоленко, добавив, что последствия для Украины на международной арене, тем не менее, могут быть тяжелыми.