В Германии разместится новый командный центр НАТО

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на информагентство dpa, страны Североатлантического альянса договорились об открытии нового командного центра в немецком Ульме (земля Баден-Вюртемберг), в задачу которого будет входить решение вопросов о быстром перемещении личного состава и военной техники. "Расположенные в казармах в Вильгельмсбурге международные силы НАТО уже сегодня координируют реализацию антикризисных операций по всему миру", - говорится в статье.

Официально о решении по развертыванию нового командного центра в Ульме будет сообщено на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится на будущей неделе в Брюсселе, сообщает SZ.

"Усилением командной структуры и наращиванием численности контингента НАТО реагирует на агрессивную политику России. Угрозу после аннексии Россией Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на Восточной Украине ощущают в первую очередь восточные члены альянса", - передает издание.

Как добавляет корреспондент, "в ходе политики разрядки после окончания холодной войны (...) от нескольких десятков командных центров, по данным НАТО, на сегодняшний день остались лишь 7. Численность войск с более чем 20 тыс. военнослужащих снизилась до 6800".

"В секретном докладе НАТО военные недавно выразили сомнения в связи с тем, что альянс сможет адекватно и быстро отреагировать на внезапную атаку со стороны России. Опасения связаны - наряду с состоянием транспортных путей, пригодных для перемещения военной техники в восточном направлении, - в первую очередь с бюрократическими препонами при передислокации войск и вооружений. Новый командный центр в Ульме разворачивается для того, чтобы помочь избежать бюрократических проволочек", - пишет издание и указывает на то, что, по имеющейся информации, начало строительства центра запланировано на июль этого года, а в октябре 2019 года он уже сможет начать свою работу.