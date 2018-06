1 июня 2018 г. Мэтт Хьюз, Дэвид Браун, Том Ноулз и Люси Фишер | The Times "Разворот кругом" Абрамовича по вопросу о реконструкции стадиона "Челси" за 1 млрд фунтов - возможное начало исхода российских инвесторов "Миллиардер Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", стал первым видным россиянином, который на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Москвой воздержался от инвестирования в Великобританию", - утверждает The Times. "Заморозка предложенной реконструкции домашнего стадиона "Челси" - проекта со сметой в 1 млрд фунтов - может еще сильнее обострить напряженность всего за две недели до начала ЧМ по футболу в России", - пишут журналисты Мэтт Хьюз, Дэвид Браун, Том Ноулз и Люси Фишер. "Как считается, Абрамович приостановил проект, досадуя на отказ выдать ему новую визу, что означает невозможность его работы в стране, где он проводил много времени с 2003 года, когда приобрел этот клуб. Он самый известный российский инвестор в Британии, и его решение может побудить других пересмотреть свои инвестиции после того, как вслед за мартовским отравлением в Солсбери были приняты жесткие меры к лицам, которые слывут близкими к путинскому режиму", - говорится в статье. По данным издания, в четверг сообщение о решении Абрамовича "вызвало нервозность в правительстве, министры старались избежать обострения враждебности". Неназванный источник в британских правительственных кругах сообщил The Times: "Мы не хотим это подогревать". "Как считается, Абрамович не расположен совершать новые значительные инвестиции, он отозвал свое заявление о предоставлении визы", - пишет издание. Несмотря на сообщения, что ему выдан израильский паспорт, на этой неделе на Даунинг-стрит, в канцелярии британского премьера, указали, что это не дает ему разрешения на работу в Великобритании, говорится в статье. Клуб "Челси" заявил: "Клуб не установил временные рамки для пересмотра своего решения (по стадиону. - Прим. The Times). Решение было принято ввиду текущего неблагоприятного инвестклимата". Британское "правительство действовало топорно и неуклюже по вопросу с его визой, - сказал, подразумевая Абрамовича, в интервью The Times лорд Хейн, экс-министр, 53 года болеющий за "Челси". - Целью правительства должен был стать удар по Владимиру Путину, а не нанесение побочного ущерба "Челси". Депутат-консерватор, сэр Питер Боттомли высказал мнение, что решение Абрамовича объясняется коммерческими соображениями, а не проблемами с визой. "Если на реконструкцию стадиона требуются деньги владельца, а не банковские ссуды, его вполне можно понять, если он считает: сейчас не время заявлять, что он не отказывается от инвестирования в Британии", - пояснил он. По мнению издания, потенциальное бегство россиян из Великобритании будет острее всего ощущаться на рынке элитной недвижимости в Лондоне и Суррее. Источник: The Times