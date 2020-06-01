Европа наконец строит планы на туристический сезон этим летом

"(...) Когда вернутся туристы? В последние дни в Европе этот вопрос выступил на первый план, поскольку все государства-члены Евросоюза находятся на пути возвращения к более нормальной жизни, и, к тому же, стремительно приближается лето. Цель, конечно, носит социальный характер, но, прежде всего, она экономическая. До коронакризиса этот сектор составлял 10% благосостояния Евросоюза", - пишет журналистка Le Figaro Анна Рован.

"Италия, Испания и Греция очень зависят от туризма. "К концу этого года потеря активности может достигнуть 40%. Но у нас разные ситуации в разных государствах-членах. В Италии разгар сезона уже потерян, потому что самая прибыльная часть деятельности основывается на туристах, которые отправляются в культурную поездку, чтобы посетить определенные города, и это делается в основном с марта по май, а затем в сентябре и октябре", - признался недавно Le Figaro комиссар по экономике Паоло Джентилони.

"(...) Это не будет лето завоевания новой клиентуры. Это будет лето приобретения постоянных клиентов. Туристы отправятся в места, которые они уже знают", - охотно допускает госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Франция намерена воспользоваться такой ситуацией. В этом контексте за последние дни возросла конкуренция между государствами-членами", - говорится в статье.

"Хорватия дала сигнал к началу летнего сезона. Говорят, что страна уже принимает около 20 тыс. туристов и делает ставку на ударный лозунг, чтобы побудить их приехать еще в большем количестве в июле и августе: "Каникулы, которые вы заслуживаете, ближе, чем вы думаете". Итальянские границы вновь откроются со среды. Это объявление стало сюрпризом, вызвавшим раздражение. "Италия ничего не сказала на Совете министров туризма Европы, который состоялся несколько дней назад", - рассказал один из участников.

"(...) Кипр, где туризм составляет 15% национального ВВП, откроет свои границы с 9 июня для тех путешественников, которые смогут предоставить справку, подтверждающую, что у них отрицательный тест на Covid-19. Страна обещает покрыть расходы всех путешественников, заразившихся во время их пребывания: проживание, питание, напитки, лекарства, трансфер в аэропорт и репатриация и т. д. Составлен список стран. Франция и Великобритания пока в него не включены", - отмечает журналистка.

"(...) Однако не может быть настоящего летнего сезона без повторного открытия внутренних границ Шенгена и приостановки 14-дневного карантина, который все еще существует в некоторых странах, особенно в восточной части блока. Еврокомиссия неодобрительно смотрит на появление "мини-Шенгена", то есть транспортных договоренностей между несколькими странами. Это касается стран Балтии (Эстония, Литва, Латвия) или Чехии, Словакии и Венгрии", - пишет Le Figaro.

"Намерение вернуться к обычной шенгенской зоне никоим образом нельзя заменить неким региональным "мини-Шенгеном", который фрагментирует наш единый рынок и дискриминирует не принимающие в нем участие государства-члены. Это недопустимо", - предупредил Маргаритис Скинас, комиссар по миграции.

"(...) Некоторые государства-члены, в том числе Франция, хотели бы, чтобы внешние границы Шенгена вновь открылись 1 июля при условии сохранения запрета для стран с эпидемиологическим риском, это несомненно Бразилия и, возможно, Соединенные Штаты. Но, скорее всего, это не Китай, который является ключевым игроком для туризма в Европе", - резюмирует Анна Рован.