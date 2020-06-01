"Если вы сейчас не вернетесь домой, мы ничего не гарантируем"

"(...) Через громкоговорители полицейских машин раздаются предписания: "Через несколько минут вступит в силу комендантский час. Возвращайтесь домой! Любой человек на улице подвергается риску ареста!". В Чарльстоне, прибрежном городе в Южной Каролине, сейчас 17:58. В историческом районе, недалеко от парка Марион-Сквер прошлым вечером напряженность достигла апогея, и власти со всей решительностью намерены сдерживать любые новые беспорядки. Несколько улиц блокируются полицейскими, группами оперативного реагирования и солдатами Национальной гвардии в полной амуниции. За происходящим следит даже сам шериф, стоящий во главе оцепления полицейских. Над опасной зоной кружит вертолет. В соседнем миниотеле американские туристы беспокойно вопрошают: "Как мы теперь раздобудем еду?"- - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Графффенрид.

"Лос-Анджелес, Даллас, Лас-Вегас, Сиэтл, Атланта, Чикаго, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Чарлстон, Вашингтон...: после произошедшей в понедельник гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного коленом белого полицейского в Миннеаполисе, негодование, словно лесной пожар, разнеслось по многим американским городам. Солдаты Национальной гвардии были развернуты в 15 штатах. Во время восстания происходят беспорядки, сцены мародерства, поджоги полицейских участков и полицейских машин, а также пацифистские собрания, в которых приняли участие тысячи людей. В том числе и полицейские, преклонившие колени. Так произошло во Флориде", - говорится в статье.

"(...) Вчера против манифестантов, которые ничего не делали, применили слезоточивый газ, а сегодня им уже не разрешают выходить на улицу после 18:00, чтобы осудить несправедливость и дискриминацию, - сетует Нэнси, молодая женщина, прибывшая позавчера в Чарльстонсо своей дочерью. - Мы просто хотим выразить наше возмущение и то, что мы отказываемся молчать. И тут нам затыкают рот".

"Несмотря на свободу прессы, представителям СМИ угрожают арестом, если они нарушат комендантский час, когда они пытаются информировать о том, что происходит. "Если вы сейчас не вернетесь домой, мы ничего не гарантируем", - сказал нам полицейский, показывая свой значок, когда мы стали размахивать своей пресс-картой. В Миннеаполисе репортер CNN оказался в наручниках, когда вышел в прямой эфир в пятницу утром, позднее его выпустили", - описывает автор репортажа.

"Происхождение протестов вызывает вопросы. Были ли хаос и сцены насилия в городе инициированы белыми супрематистами и иностранными агентами, заинтересованными в дестабилизации страны? Это предположили и мэр Миннеаполиса, и губернатор Миннесоты, оба демократы, сея тревогу в и без того накаленной ситуации", - отмечает журналистка.

"(...) Дональд Трамп указал пальцем на левых экстремистов, включая организацию "Антифа", собираясь признать ее террористической, в то время как движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), очень активно осуждающее насилие полиции против афроамериканцев, часто подвергается критике за его радикализм", - пишет Le Temps.

"(...) Выступать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ. Чего нельзя сказать о поджогах в городах и ненужном разрушении", - выразил осуждение демократ Джо Байден, соперник президента Дональда Трампа, никого не пригвождая к позорному столбу. В Атланте мэр-демократ Кейша Лэнс Боттомс произнесла сильные слова, призывая к спокойствию. В ее городе родился Мартин Лютер Кинг. "Когда Кинга убили, мы же не творили подобное в нашем городе", - сказала она перед СМИ, ее тотчас поддержал рэпер, актер и активист Киллер Майк. "Если вам небезразличен этот город, возвращайтесь домой". Дети Мартина Лютера Кинга также призвали к прекращению насилия", - передает издание.

"(...) Сильно пострадавшим от пандемии коронавируса Соединенным Штатам теперь выпало на долю лицезреть печальное зрелище городов с вооруженными до зубов полицейскими и солдатами и забаррикадировавшимися в страхе перед новыми беспорядками магазинами", - комментирует Валери де Граффенрид.

"За 25 лет в Чарльстоне я никогда не видел этот район в таком состоянии", - сетует один житель, окопавшийся в своем маленьком саду.