Как SpaceX возвещает о конце российской космической монополии

"Миссия частной компании Илона Маска SpaceX, позволившая отправить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), перетасовала большое количество карт. Теперь россияне уже не единственные, кто может доставлять космонавтов в космос", - пишет издание Ouest-France.

"(...) Эта миссия является первой с момента прекращения в 2011 году полетов на МКС американских шаттлов, в результате чего более безопасные и дешевые российские ракеты-носители "Союз" пользовались эксклюзивным правом на осуществление пилотируемых полетов. В течение девяти лет все обитатели МКС вылетали с российского космодрома Байконур после подготовки в России и изучения языка Пушкина", - говорится в статье.

"Российское космическое агентство "Роскосмос", будучи хорошим игроком, "приветствовало" запуск корабля SpaceX, его исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сказал, что "успех этой миссии даст нам новые возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе".

"Батут работает", - пошутил на пресс-конференции в воскресенье основатель SpaceX Илон Маск, его юмористическое послание было адресовано главе "Роскосмоса". В период напряженности в отношениях в 2014 году, когда Москва пригрозила прервать космическое сотрудничество с Вашингтоном, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американским астронавтам для доставки на МКС может понадобиться "батут", - напоминает издание.

"(...) Мы не понимаем истерики по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon", - написал в Twitter руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко. "Произошло то, что произойти должно было давно". Владимир Устименко также объявил, что Россия проведет испытания "двух новых ракет" в этом году и возобновит свою лунную программу "в следующем году".

"(...) Все же удар остается тяжелым, - говорится в публикации. "Эти полеты (выполняемые Россией) стали неожиданным шансом для Москвы продолжить производство ракеты-носителя "Союз" и сохранить влияние в переговорах по МКС", - подчеркивает Изабель Сурбес-Верже, французская исследовательница из Национального центра научных исследований (CNRS), специалист по космической политике.

"(...) Если американских астронавтов теперь будет доставлять SpaceX, то "ежегодные потери могут составить более 200 млн долларов, что является существенной потерей для бюджета Роскосмоса -около 2 млрд долларов", считает Андрей Ионин, эксперт Московской космической академии имени Циолковского.

"(...) Еще 10 лет назад Москва выполняла большинство орбитальных запусков, но сегодня это уже не так из-за конкуренции со стороны китайских ракет и SpaceX", - указывает газета. "Когда мы теряли рынок запусков, "Роскосмос" говорил, что все в порядке, потому что мы были единственными, кто отправлял людей на МКС. Теперь этот фиговый лист отвалился", - констатирует Андрей Ионин.

"(...) Кроме того, из-за отсутствия средств и реальной политической воли в космическом секторе не вводятся новшества. Российская программа ориентирована на совершенствование "советских технологий", напоминает Андрей Ионин.

"(...) При этом наблюдатели отмечают отсутствие воли со стороны президента России Владимира Путина, который явно более сосредоточен на развитии военных возможностей, в частности высокотехнологичных гиперзвуковых ракет", - пишет Ouest-France.

"Для Путина освоение космоса не является приоритетом, когда речь заходит о демонстрации мощи государства", - резюмирует независимый космический эксперт Виталий Егоров.