1 июня 2020 г. Роланд Олифант | The Telegraph Президент Украины призывает США не втягивать его страну в ситуацию вокруг выборов 2020 года "Президент Украины попросил, чтобы его страну не втягивали в ситуацию вокруг президентских выборов в США в ноябре после того, как украинский депутат обнародовал записи, целью которых, очевидно, была дискредитация бывшего вице-президента США Джо Байдена", - передает The Telegraph. "Владимир Зеленский опроверг причастность к утечке в прошлом месяце переговоров между Байденом и Петром Порошенко, предшественником Зеленского, и заявил в интервью The Telegraph, что не хочет, чтобы скандал подорвал стратегический альянс Украины с США. "Зачем нужно втягивать в это Украину снова? - сказал он в интервью по Skype. - Сейчас мы пользуемся поддержкой обеих партий в США как в Конгрессе, так и в Сенате. Мы имеем поддержку президента. Эти записи не являются приоритетом". "Украина не хочет влиять на внутриполитическую ситуацию или внешнеполитическую ситуацию в какой бы то ни было стране, или на избирательный процесс в какой бы то ни было стране. Мы независимое государство. Соединенные Штаты Америки - независимая страна", - указал он. The Telegraph напоминает, что "Андрей Деркач, член парламента, имеющий тесные связи с юристом Трампа Руди Джулиани, в прошлом месяце опубликовал отредактированные фрагменты телефонных разговоров в 2015 году между Байденом и Порошенко. На записях слышно, как Байден связывает выделение помощи в размере 1 млрд долларов с увольнением Виктора Шокина, тогдашнего генерального прокурора, которого многие считают коррумпированным, хотя он отрицал эти утверждения. (...). Деркач утверждает, что эти записи вдыхают новую жизнь в необоснованную теорию, согласно которой Байден оказывал давление на Порошенко, чтобы он заблокировал расследование в отношении украинской компании, в правлении которой состоял его сын Хантер. Деркач использовал свои привилегии как члена парламента, чтобы попросить прокуроров начать уголовное расследование возможной государственной измены". "Трамп пережил импичмент в сентябре прошлого года после того, как выяснилось, что он попросил Зеленского "изучить" ту же теорию и твердо намекнул, что миллионы долларов столь необходимой военной помощи и приглашение в Белый дом будут удержаны, если он не выполнит этого". Первоначально, когда на прошлой неделе следователи открыли это дело, 42-летний Зеленский сказал, что записи могут быть "восприняты, квалифицированы как измена". Но в интервью The Telegraph он, похоже, пошел на попятную в отношении этих замечаний, заявив, что не имеет никакой точки зрения на предполагаемый разговор между Порошенко и Байденом и не будет предвосхищать следствие. "Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения. И было ли это соглашение достигнуто или заключено, или даже существовало ли это соглашение вообще", - сказал он. "Единственное, что меня интересует, это как было возможно подслушать, сделать записи администрации президента Украины", - добавил он. "Порошенко отрицает правонарушения и предположил, что сам Зеленский, возможно, допустил утечку записи, что Зеленский опровергает. Он также отклонил предположение, что он был заинтересовал в утечке, потому что она компрометирует Порошенко. (...) Главное предвыборное обещание Зеленского - прекратить войну на востоке Украины - "натолкнулось на невосприимчивый Кремль и домашнее сопротивление любому компромиссу, который можно было бы счесть капитуляцией, пишет The Telegraph. "А на Украине критики обвинили его в том, что он уступил привычкам старых президентов, назначив старых друзей на высокопоставленные должности. Глава его администрации и глава службы безопасности - его старые друзья из мира шоу-бизнеса". "(...) По его словам, деликатные переговоры с Россией о мирном процессе с целью положить конец войне на востоке страны застопорились, "возможно, на три месяца". "Ни одна страна в мире сейчас не занимается политическими или геополитическими вопросами. Каждый заботится только о себе", - указал он. По его словам, это тревожная тенденция, и, не комментируя противоречия вокруг Всемирной организации здравоохранения, он говорит, что вирус будет побежден только международным сотрудничеством". (...) "Я разговаривал с Путиным по телефону, и нам удалось договориться о встрече. Да, это принесло результат, может быть, не тот, который мы хотели бы получить, но все же это была перестройка Минского процесса, потому что раньше они даже не хотели встречаться", - сказал он. "Однако до оттепели еще далеко. Боевые действия на линии фронта на Донбассе продолжаются, и Кремль заявил на выходных, что не пригласит Зеленского на парад, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в следующем месяце", - заключает газета. Источник: The Telegraph