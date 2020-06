1 июня 2020 г. Дэн Болц | The Washington Post Америка в упадке, сотрясаемая многочисленными ударами, и Трамп вносит в это вклад "Америка пребывает в упадке. Боль и разрушение душат надежды и мечты людей по всей стране. Люди умирают - либо от страшного вируса сами, либо под пережавшим шею коленом на глазах у всех. Горят города, разрушая предприятия и разжигая разногласия. Десятки миллионов человек остались без работы. Президент лишь усугубляет ситуацию", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Дэн Болц. "Таково положение дел в стране на фоне того как нация принимает на себя один удар за другим, каждый из которых наносится со стремительной и подавляющей силой. (...) По американском городам прокатилась волна поджогов после убийства на расовой почве в 1968 году. В 1918 году Америка пострадала от пандемии, в результате которой погибло даже больше людей, чем 103 тыс. человек, умерших от нового коронавируса. Америка пострадала от Великой депрессии в 1930-х годах, а всего 10 лет назад ее подкосила Великая рецессия, - напоминает журналист. - Но Америка никогда не сталкивалась со всеми этими напастями одновременно. Это больше, чем может выдержать система, и люди скорбят о своей стране". "Ужасная смерть Джорджа Флойда от рук полицейских Миннеаполиса (...) моментально спровоцировала гнев, который объединил почти все расовые и идеологические группы в стране. Это был коллективный крик боли и требование прекратить то, что стало обычным делом - убийства безоружных чернокожих людей правоохранительными органами. Но сегодня это единство, сплоченное смертью Флойда, разрушается, поскольку то, что начиналось как мирные протесты против еще одного бессмысленного убийства чернокожего человека, быстро превратилось в насилие и мародерство, и предприятия и полицейские машины охвачены пламенем. Лидеры городов на передовой, многие из которых - чернокожие американцы, пытаются выразить свое сочувствие и солидарность с первопричинами, которые спровоцировали демонстрации, в то же время стремясь подавить эти протесты и спасти свои общины от дальнейшего ущерба и раскола". "В течение всего этого времени президент Трамп изрыгал плохо соответствующие моменту твиты (...) . Он атаковал лидеров-демократов, пока горят их общины. Он размахивает руками, а не возглавляет, его инстинкты совершенно не соответствуют тому, с чем столкнулась страна, - подчеркивает автор публикации. - В то время, когда президентское руководство требуется более всего, в то время, когда американцы ждали бы от своего президента слов об объединении и исцелении, многие надеются, что нынешний президент не откликнется на этот призыв (...). "Он должен просто прекратить говорить", - заявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на CNN. "Все опять как с Шарлоттсвиллем. Он говорит, и только усугубляет ситуацию. Бывают моменты, когда просто нужно молчать, и я хочу, чтобы он просто молчал". В той же программе губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган выразил сожаление по поводу того, что сделал Трамп перед лицом протестов. "Это не понижает температуру. Это своего рода продолжение эскалации риторики, - сказал Хоган. - И я думаю, что это как раз противоположный месседж тому, что должен исходить от Белого дома". "Враги Америки упиваются хаосом этого тройного удара или пытаются, воспользовавшись этим хаосом, спровоцировать новые разрушения и расколы. Союзники Америки видят, что президент еще больше подрывает руководство США в то время, когда мир стремится объединиться против общего врага - коронавируса. (...) Коронавирус не взят под контроль, и сохраняются опасения второй волны. Пока рост числа инфекций замедляется в одних местах, наиболее сильно пострадавших на ранней стадии, он нарастает в других. Из-за отмены ограничений на бизнес и других действий в некоторых местах на улицы повалили толпы людей, безразличных к призывам к социальному дистанцированию и ношению масок. Массовые протесты в городах также могут ускорить распространение вируса". "Трамп отмахивался от этих опасностей не раз и не два. К настоящему моменту пандемия унесла почти в два раза больше жизней, чем война во Вьетнаме, и число погибших продолжает расти, - констатирует автор. - Чернокожие люди понесли основной удар пандемии, умирая темпами, намного превышающим их долю среди общего населения. Также непропорционально пострадали латиноамериканцы". "Огромна и экономическая боль. (...) Показатель безработицы - худший со времен Великой депрессии. Многие, если не большинство из них - это люди, которые меньше всего могут себе это позволить: низкооплачиваемые работники, которые уже не могут оплачивать свои счета". "Многие владельцы малого бизнеса, являющегося основой экономики, едва сводят концы с концами. Некоторые были вынуждены закрыться, и за ними могут последовать другие. Теперь в некоторых районах в больших и средних городах они сталкиваются с другой угрозой - пожаров, охватывающих их источник существования. Конгресс и Белый дом как будто застыли перед лицом этой экономической катастрофы. Ранее предприняв быстрые шаги для предоставления помощи, теперь законодатели пребывают в идеологических разногласиях о том, что делать дальше (...)". (...) "Вся нация сгибается под тяжестью пандемии, экономических потрясений и волнений после смерти Флойда и того, как она разрушает города. Но эта тяжесть ощущается более остро в определенных общинах, особенно среди афроамериканцев, и отвернуться больше не представляется легитимным". "В американском духе провозгласить, что впереди нас ждут лучше дни, что эта страна сталкивалась и преодолевала все вызовы, внешние или внутренние. Помнить об э этом полезно. Но также важно признать бедственное и ослабленное состояние страны сегодня и все то, что внесло в это свой вклад, и огромную важность нахождения воли и лидерства, которые потребуются в ближайшие дни", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post