Россия выбирает самые грязные школьные туалеты

"Выбор самых отвратительных школьных туалетов вызвал ажиотаж в России", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Двери в кабинке нет, плитка на стенах коричнево-белого цвета, штукатурка осыпается. Неясно, являются ли коричнево-черные пятна на керамике напольного унитаза остатками экскрементов или известняком десятилетней давности. Ясно только то, что "Средняя общеобразовательная школа N 1" в провинциальном городе Гусь-Хрустальный заняла первое место в конкурсе Domestos, проводимом компанией Unilever в России - став российской школой с самыми ужасными туалетами", - передает издание.

"При этом фотография из Гусь-Хрустального была далеко не самой уродливой среди 149 участников конкурса, - отмечает журналист Штефан Шолль. - В других школах в туалетных кабинках отсутствуют боковые стенки или плитка, и виднеется гораздо больше грязи. Однако Гусь-Хрустальный набрал больше всего лайков - 1232. В качестве приза Unilever отремонтирует туалеты школы, а также туалеты учебных заведений, занявших пять следующих мест. Остальные школы получат запас чистящих средств на год".

"Гусь-Хрустальный победил еще и потому, что руководство школы призывало родителей и учеников ставить лайки. "Все конкурсы, которые проходят на благо школы, это хорошее дело, - сказала порталу "МБХ Медиа" директор школы Валентина Болтунова. - (...)Мы выигрываем, например, и президентские гранты". По ее словам, иногда средств просто не хватает на ремонт в европейском стиле".

"Другие директора решительно дистанцировались от конкурса мерзких туалетов. "Это фейк!" - написала во "ВКонтакте" Тамара Полякова, директор школы N4 богатого газодобывающего города Губкинский в Сибири. По ее словам, кто-то опубликовал фотографию из украинской школы. "У нас современное здание, туалетные комнаты чистые и просторные", - заявила она. Участие в конкурсе своих школ опровергла и городская администрация Волгограда. (...) При этом комментаторы в соцсетях пишут, что видели и гораздо более отвратительные школьные туалеты",- говорится в статье.

"На сайте конкурса действительно отсутствуют фотографии тех деревянных выгребных туалетов, которые являются обычным явлением во многих сельских школах, - отмечает автор статьи. - Так, по данным "Новой газеты", в 2,5 тыс. школах страны нет водопровода. Даже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о "позоре властей". Однако государство скупится, а в период с 2001 по 2019 год закрыло 28 тыс. школ из 69 тыс. Почти 2 млн учеников вынуждены учиться во вторую смену, после обеда или вечером".

"В 2020 году Владимир Путин прописал в Конституции, что дети являются "важнейшим приоритетом государственной политики". Но многие родители жалуются, что уже в школьном туалете их детям демонстрируют обратное. "У нас, - говорит одна мать из Нижегородской области, - национальная идея - это дырка в полу", - пишет Frankfurter Rundschau.