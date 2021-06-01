Пекин разрешил иметь третьего ребенка, но китайцы встретили эту новость без энтузиазма

"(...) Китайские власти в понедельник, 31 мая, объявили о том, что супружеским парам теперь разрешается заводить трех детей, эта новость не вызвала в стране особого энтузиазма, скорее наоборот. Вывод онлайн-опроса, проведенного в тот же день официальным информационным агентством "Синьхуа", является неоспоримым: 1600 человек заявили, что заинтересованы в этом, а 28000 ответили, что совсем не заинтересованы. Поэтому опрос быстро удалили из социальных сетей", - пишет корреспондент Le Monde в Пекине Фредерик Леметр.

"Все же решение, принятое политбюро "под председательством Си Цзиньпина", как уточняют китайские СМИ, является очень важным. В январе 2014 года один из самых известных режиссеров Чжан Имоу был оштрафован на сумму около 1 млн евро за рождение троих детей, на двоих больше, чем тогда предполагалось согласно закону об ограничении рождаемости", - говорится в статье.

"В 1980 году китайские власти фактически запретили китайским супружеским парам иметь более одного ребенка. (...) Такая политика, по мнению властей, могла предотвратить 400 млн рождений, продолжалась она до тех пор, пока в октябре 2015 года правительство не разрешило супружеским парам завести второго ребенка", - напоминает автор публикации.

"(...) Между тем, к удивлению многих, принятые в 2015 году меры не привели к бэби-буму. Как подтвердила перепись населения 2020 года, результаты которой были обнародованы 10 мая, количество рождений из года в год резко сокращается. В 2020 году коэффициент фертильности составлял всего 1,3, а число рождений немногим превышало 12 млн, что стало неслыханным показателем почти за 60 лет", - пишет Le Monde.

"(...) Согласно официальной статистике, численность населения продолжает расти, однако это связано с увеличением продолжительности жизни. Вскоре стране придется столкнуться с быстрым демографическим спадом - с 1,412 млрд китайцев в 2020 году до примерно 700 млн к концу века, по данным исследования, опубликованному The Lancet в конце 2020 года", - говорится далее.

"(...) Я единственный ребенок, мой муж тоже. У нас на иждивении четверо родителей и один ребенок. Как вы хотите, чтобы мы вырастили других детей? " - можно было прочитать в понедельник в социальных сетях.

"В Китае практически отсутствует помощь семьям с детьми, и ребенок обходится довольно дорого, поскольку с раннего возраста те родители, которые могут себе это позволить, чувствуют себя обязанными оплачивать для них частные уроки, чтобы те позднее смогли поступить в один из лучших университетов страны или даже поехать для продолжения учебы в США или Австралию", - поясняет Леметр.

"(...) Более того, в городах непомерно высокие цены на жилье, что также мешает парам создавать большие семьи", - продолжает он.

"(...) Объявление правительства является составной частью более масштабной системы мер. Вскоре за этим должны последовать и другие меры в пользу семей с детьми. Пекин также рассматривает возможность постепенного повышения пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для мужчин и 55 или даже 50 лет для женщин. Помимо этого, правительству придется взяться за проблему корпоративной политики. Согласно докладу американской неправительственной организации Human Rights Watch, опубликованному 1 июня, многие китайские работодатели недвусмысленно требуют, чтобы их работницы взяли на себя обязательство больше не заводить детей", - комментирует журналист.

"По мнению Коммунистической партии, Китай должен оставаться самой густонаселенной страной в мире - это вопрос принципа. Необходимо "сохранить преимущества страны с точки зрения человеческих ресурсов", заявили в понедельник 25 членов политбюро, состоящего из 24 мужчин, самому молодому из которых более 58 лет", - резюмирует Фредерик Леметр.