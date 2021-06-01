Специальная миссия двух российских шпионов в Чехии

"Агенты "Петров" и "Боширов", причастные к попытке отравления экс-агента Скрипаля в Великобритании, обвиняются Прагой в том, что они действовали в 2014 году под именами "Попа" и "Табаров", чтобы произвести взрывы на складе боеприпасов на ее территории", - пишет Le Monde.

"Это был единственный раз в моей карьере, когда я пришел домой ночью и сказал жене, что сегодня она чуть не стала вдовой". 56-летний Иржи Овесны в течение 25 лет был командиром небольшого пожарного расчета (...), но он никогда не забудет того, что произошло 16 октября 2014 года. В этот день его вызвали "в 9:49" из-за "пожара на складе боеприпасов в Врбетице".

"(...) Спустя почти семь лет профессиональный пожарный все еще может подробно описать "панику" охранника, открывшего им ворота комплекса складских помещений на площади более 300 гектаров, принадлежащего чешской армии - он сказал, что на "складе ? 16", объятом пламенем, находятся двое сотрудников. Пожарный вспоминает "отсутствие следов или человеческого шума" внутри здания по прибытии на место. И, прежде всего, "эти все более интенсивные звуки взрыва боеприпасов", точная природа которых не известна пожарным, но которые их сразу же встревожили", - передает издание.

"Перед лицом опасности я принял решение немедленно отвести на безопасное расстояние 60 присутствующих пожарных. Через минуту раздался мощный взрыв. Наша машина устремилась вперед. Если бы мы остались там, наверное, все погибли бы", - утверждает командир. В комплексе за его спиной дымились фундаменты старых складов, а покачивающиеся каркасы соседних помещений все еще свидетельствовали о силе взрывов. От боеприпасов, которые здесь раньше хранились, остались лишь груды обломков: патроны к автоматам, снаряды, гильзы для ракет с надписями на русском и английском языках... были слабо защищены старой ржавой сеткой этого военного комплекса, который 17 апреля оказался в центре невероятного шпионского дела с участием управления российской военной разведки ГРУ", - отмечают авторы статьи Жан-Батист Шастан и Фостина Венсан.

"В ту субботу вечером премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (...) на экстренной пресс-конференции в Праге объявил, что накануне получил "неопровержимые доказательства" того, что за взрывом, в результате которого погибли два сотрудника, стояла именно эта российская служба. ГРУ также, скорее всего, стояло за вторым взрывом, который произошел несколько недель спустя, в декабре 2014 года, в результате которого был взорван склад ? 12, расположенный в нескольких километрах в том же комплексе", - говорится в статье.

"В ответ были высланы 18 российских дипломатов, что вызвало гнев Москвы, которая уволила 20 чешских дипломатов, затем Прага снова ответила и была включена в очень эксклюзивный российский список "недружественных стран" вместе с США", - указывают журналисты.

"Президент Чехии Милош Земан настроен откровенно пророссийски. Он продолжает подвергать сомнению это дело, уверяя, что могут быть "две версии" событий, несмотря на опровержения своих судебных и полицейских властей, которые утверждают, что работают только над одной версией, - говорится в статье. - Эта версия основана на обнаружении присутствия на территории Чехии одновременно с первым взрывом "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", настоящие имена которых - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Это два российских шпиона, которые также несут ответственность за отравление "Новичком" в 2018 году Сергея Скрипаля, бывшего российского двойного агента, проживающего в Великобритании".

"(...) Новый следователь из Национального центра организованной преступности Чехии хорошо поработал, сведя фотографии воедино", - рассказывает Ондржей Кундра, журналист, специализирующийся на российских спецслужбах, репортер чешского журнала Respekt, который стоял за самыми громкими разоблачениями по этому делу. Ему удалось установить, что они прилетели в Прагу 11 октября 2014 года по фальшивым паспортам, а 13-го отправились в Остраву, промышленный город, не представляющий туристического интереса, расположенный на границе с Польшей, примерно в 100 км к северу от поселка Врбетице.

"Под именами "Николай Попа" и "Руслан Табаров" в эти даты два российских шпиона договорились о встрече с компанией Imex, занимающейся торговлей стрелковым оружием, которая арендовала два склада, превратившиеся в дым в результате взрывов. Обзаведясь соответственно молдавским и таджикским паспортами, "Попа" и "Табаров" заявили, что хотят купить оружие для национальной гвардии Таджикистана", - отмечается далее.

"Еще в 2016 году мы знали, что молдавский паспорт поддельный, но из Таджикистана так и не получили ответа", - сказал один источник в правительстве.

"Однако в тот же момент Imex только что продала запас боеприпасов, принадлежащих чехословацкой армии, болгарскому торговцу оружием - компании EMCO. Обе компании отказываются это подтвердить, однако полиция считает, что EMCO должна была поставить это оружие на Украину, тогда находившуюся в разгаре конфликта в Донбассе с пророссийскими сепаратистами, которых поддерживает Москва", - пишет Le Monde.

"Это оружие предназначалось для наших добровольческих батальонов, но никто не может подтвердить это официально, потому что на тот момент эти батальоны еще не были интегрированы в регулярную армию", - уверяет в Киеве один источник в украинских спецслужбах.

"Еще один элемент в этом направлении: несколько месяцев спустя, весной 2015 года, владелец EMCO Емельян Гебрев стал жертвой попытки отравления "Новичком" в Софии и чудом выжил. После Солсбери это отравление также приписывается ГРУ", - подчеркивают журналисты.

"Мы конкурировали с Емельяном по поводу доставки оружия на Украину, особенно гранатометов. На складе были, в частности, 152-миллиметровые снаряды, калибр, который НАТО не использует", - уверяет Евгений Шевченко, бывший украинский торговец оружием.

(...) "Чешские следователи считают, что взрыв на складе боеприпасов планировалось произвести во время транзита на Украину, но что два погибших сотрудника Imex, судя по всему, случайно привели в действие заряд", - указывает Le Monde.

(...) "Чешская полиция смогла с уверенностью установить, что Анатолий Чепига и Александр Мишкин до дня первого взрыва оставались в отеле Corrado в Остраве, - говорится в статье. (...) Внутри отеля стоят чучела животных, охотничьи трофеи и старые мотоциклы, плюс оружейный арсенал и... тир. "Гости, которые ночуют в отеле, могут воспользоваться 15-тью минутами бесплатной стрельбы", - хвастается владелец Максимилиан Симек, энтузиаст оружия, получивший образование в Канаде. Он не помнит этих двух россиян, зато нашел в своих записях свидетельства того, что "Петров" и "Боширов" воспользовались этим "преимуществом" во время своего пребывания. Своими руками они также указали, что путешествуют как "туристы".

"Как двое шпионов доставили свои заряды во Врбетице? Пока это остается загадкой. Их никогда не регистрировали в качестве посетителей военной базы, даже под одним из их многочисленных вымышленных имен. "У них была назначена встреча с моими клиентами, но они так и не появились", - сообщает адвокат Imex Радек Ондрус, который утверждает, что не знает, находились ли они в городе. (...) "Наши склады были окружены новым дополнительным ограждением, но это не тот барьер, который способен защитить от высококвалифицированных шпионов", - считает Ондрус.

"На самом деле, чешская полиция ставит под сомнение реальную роль компании Imex. Как сообщает интернет-издание журналистских расследований Bellingcat и журнал Respekt, компания связалась с EМCO за несколько дней до взрыва, чтобы попросить ее появиться и забрать свои боеприпасы со склада, объяснив, что у нее есть другие покупатели. Возможно, они были заинтересованы в покупке почти 30 тыс. минометных мин. Могли ли эти покупатели быть российскими шпионами?- задумываются авторы публикации. - Адвокат Imex это отрицает, но отказывается сказать, кем они могли бы быть в противном случае. Bellingcat, со своей стороны, упоминает "практику российских военных разведок, которая заключалась в обращении к торговцам оружием, у которых были боеприпасы, совместимые с украинской артиллерией, с предложением купить их запасы по ценам, явно превышающим цены на российском рынке".

(...) "С самого начала сотрудничество с Imex было трудным. Мы пытались задокументировать их деятельность, но это было очень затруднительно из-за их "мер безопасности", принятых после Врбетице: например, они купили в Израиле технологии защиты от подслушивания за большие деньги", - уверяет Иржи Комарек, первый полицейский, ответственный за расследование в период с 2014 по 2016 год, который всегда осторожно высказывался по поводу этой компании, очень близкой к чешским службам безопасности. По его словам, владелец компании "Бернатик-старший был связан с деятельностью тайной полиции в 1980-х годах, и в деловых кругах ходили слухи, что он разбогател в 1990-х годах благодаря своим старым связям". "Я представляю Imex 15 лет, и у меня нет оснований сомневаться в том, что они невиновны в этой истории, - решительно заявляет их адвокат. - Если Бернатик-младший отправился в одиночку на склады за день до взрыва, то "произошло это потому, что он должен был проверить большую партию товаров".

"По данным Bellingcat и Respekt, после пребывания в отеле Corrado два российских шпиона уехали в четверг, 16 октября 2014 года, в Вену, в Австрию, расположенную в трех часах езды, а затем вылетели в Москву, всего через несколько минут после взрыва", - резюмируют Жан-Батист Шастан и Фостина Венсан. (...)