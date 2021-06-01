Россия отстает в плане вакцинации от Covid-19

"Россия, первая страна в Европе, официально зарегистрировавшая вакцину от Covid, по-прежнему отстает по количеству инъекций. Виной всему скептицизм населения и отсутствие политического импульса", - пишет журналист Liberation Лео Видаль-Жиро.

"В разговоре с нами при упоминании о вакцинации от коронавируса один сотрудник МВД России сказал как нечто очевидное: "Нет, я не вакцинирован. Слава богу, нас еще не заставляли делать это, и я надеюсь, что этого никогда не произойдет!" Одной учительнице ее начальство только что ясно дало понять, что она будет вынуждена это сделать, и она изо всех сил старается избежать этого, выискивая всевозможные медицинские противопоказания. (...) В Москве после того, как начали делать более 10 тыс. ежедневных инъекций, темпы так и не выросли: официальная статистика по-прежнему указывает от 8 тыс. до 10 тыс. новых прививок в день. Хуже того, по данным источников, близким к Минздраву России, цитируемым российскими СМИ, на самом деле в день происходит всего от 2500 до 3500 инъекций. При таких темпах потребуется несколько лет для достижения 60% охвата вакцинацией, необходимого для появления коллективного иммунитета", - говорится в статье.

"Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы, - заявил 21 мая мэр города Сергей Собянин. - Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться". Это крик беспомощности - как показывают опросы общественного мнения, 60% населения России упорно отказывается от вакцинации", - отмечает журналист.

Социолог Денис Волков, заместитель директора "Левада-Центра"*, пишет о том, что эта цифра стабильна почти год, она даже немного выросла. Речь идет о глубоко укоренившемся недоверии населения к публичным выступлениям в целом и к вакцине "Спутник V" в частности: "На прямой вопрос о причинах своего нежелания прививаться респонденты чаще всего говорят, что они опасаются побочных действий вакцины (так называемой "побочки"), и что вакцина все еще "сырая", сделана слишком быстро, не проведены все нужные испытания", - поясняет он. Кроме того, около половины россиян не доверяют официальной статистике о распространении вируса. При отсутствии информации, которая считается заслуживающей доверия, они предпочитают подождать. "Оказывается, проще изобрести собственную вакцину от коронавируса, чем убедить собственных граждан в необходимости сделать прививку", - заключает Волков.

"Такое поведение поощряется удивительной скрытностью российской кампании вакцинации. Мало или совсем нет связи с общественностью, никаких медийно раскрученных вакцинодромов, никаких политиков или известных деятелей, подающих пример. Даже Владимир Путин долгое время не спешил получить дозу "Спутника V", а потом объявил, что сделает это... вдали от камер. (...) Вирус свободно распространяется в виде некоего негласного соглашения между правительством и населением о согласии заплатить цену в виде смерти. В этих условиях перспектива "возвращения к нормальной жизни" благодаря вакцинации бессмысленна: жизнь в России уже более года является как бы нормальной", - комментирует автор публикации.

"(...) В результате по мере того, как остальная Европа приближается к коллективному иммунитету и готовится к открытию, Россия по-прежнему застряла в нескончаемой первой волне, которую она так и не устранила", - пишет Libération.

"(...) Для России еще остается вариант принуждения, но без называния вещей своими именами, основанного на "добровольно-обязательной" вакцинации "бюджетников", госслужащих и работников государственных предприятий. Эта мера может стать непопулярной. Но это возможно единственное решение, которое позволит стране избежать парадоксальной ситуации, когда она окажется первой страной в Европе, официально зарегистрировавшей вакцину против Covid, и последней, кому удалось вакцинировать свое население", - резюмирует Лео Видаль-Жиро.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента