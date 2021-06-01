Фронт против фейковых новостей

"Выборы в бундестаг приближаются, опасения по поводу российского влияния растут: Германия хочет бороться с манипуляцией избирателями с помощью международных экспертов", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В противодействии дезинформационным кампаниям со стороны России правительство Германии стремится объединить усилия с западными союзниками. По информации Süddeutsche Zeitung, Германия приняла приглашение присоединиться к Международному партнерству по противодействию дезинформации, спонсируемой государством (IPCSD). Альянс, в который в настоящее время входят 14 участников, был создан в 2018 году по инициативе Великобритании", - говорится в публикации.

"Члены партнерства обмениваются на экспертном уровне информацией о кампаниях по дезинформации, прежде всего со стороны России, и намерены объединить свои усилия для "разоблачения и противодействия дезинформации", говорится в пригласительном письме министерства иностранных дел Великобритании, имеющемся в распоряжении Süddeutsche Zeitung. В проекте также участвуют США, Канада, Польша, Нидерланды, страны Северной Европы и Прибалтики".

"По данным Европейской службы внешних связей, Германии в российской кампании по дезинформации уделяется особое внимание. В марте ведомство говорило о "систематической кампании России против Германии". В специализированной базе данных ЕС с конца 2015 года было зарегистрировано 700 случаев дезинформации - больше, чем в любой другой стране ЕС. В последнее время ведомство сообщало об усилении дезинформации со стороны России и Китая в связи с глобальной кампанией по вакцинации против Covid-19 с целью подорвать доверие к вакцинам западного производства, институтам ЕС и западным стратегиям вакцинации", - пишет издание.

"Правительство ФРГ обеспокоено возможными попытками из-за рубежа повлиять на выборы в бундестаг в сентябре.(...)В последние годы такие проблемы возросли. "Гибридными" угрозами, в которых, например, кибератаки сочетаются с кампаниями по дезинформации, занимается отдельная рабочая группа федерального правительства".

"Сотрудничество в рамках IPCSD представляет для Германии интерес прежде всего с точки зрения обмена информацией с США. В марте американские спецслужбы в своем докладе обвинили Россию в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2020 году по указанию президента Владимира Путина, как это было в 2016 году", - напоминает Süddeutsche Zeitung.