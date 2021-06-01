Министру обороны Германии не хватает денег на армию

"Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет, чтобы принимающие бюджет политики бундестага предоставили ей дополнительные миллиарды на вооруженные силы - и угрожает отказаться от уже давно одобренных парламентом проектов в сфере вооружений", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр не хочет уступать в споре с принимающими бюджет политиками бундестага по поводу финансирования многочисленных оборонных проектов. Поскольку, согласно финансовому планированию правительства ФРГ, начиная с 2023 года оборонный бюджет должен будет сокращаться, министр считает не профинансированными несколько проектов, на которые парламент уже одобрил деньги. Среди них два новых танкера, сотрудничество с Норвегией по созданию подводных лодок и истребители нового поколения, которые планируется разрабатывать совместно с Францией", - пишет издание.

"В имеющемся в распоряжении SZ письме к политикам из правительственных фракций, отвечающим за вопросы бюджета и обороны, министр написала, что в прошлом она ясно дала понять, что "малые и средние проекты, которые часто приносят непосредственную пользу армии, не должны вытесняться в бюджете крупными проектами". Но намечается именно такая опасность, считает Крамп-Карренбауэр".

"Министр обороны ожидает, что в ближайшие годы эксплуатационные расходы будут расти. Но если бюджет останется прежним или вовсе уменьшится, как планируется, у нее останется "только два варианта действий": либо армия почувствует сокращение бюджета на себе, либо экономить придется на инвестициях в вооружения", - говорится в статье.

"В этой связи министерство, недолго думая, объявило нерешенным вопрос о финансировании 15 из 35 проектов, предоставив парламентариям расчеты по отдельным проектам. Так, для разработки новой системы истребителей совместно с Францией в бюджете до сих пор предусмотрено лишь "частичное обеспечение". Для проекта необходимо около 4,5 млрд евро, но до 2024 года на него выделено только 330 млн евро, - отмечает издание. - В целом новые истребители, которые будут поддерживаться беспилотниками и управляться с помощью искусственного интеллекта, могут обойтись партнерам в 100 млрд евро к 2040 году".

"Другой пример - танкеры. В бюджете на них заложено 568 млн евро. (...) Однако, по оценкам, потребуется более чем 900 млн евро", - говорится в публикации.

"Дебаты о финансировании проектов вооружения, вероятно, будут подогреваться и последним докладом о боеготовности бундесвера. Он ясно показывает, насколько срочно армия нуждается в новой крупногабаритной военной технике. Готовность 71 основной системы вооружения сейчас составляет 76% - в прошлом году она равнялась 70%, которые считаются нормативным показателем. Однако такой существенный рост связан, среди прочего, и с 2 тыс. новых грузовиков, которые армия получила в 2020 году. Боеготовность вертолетов "впервые превысила 40%", но применять старые транспортные вертолеты можно лишь "с большими усилиями". ВМС жалуются, что миссии и учения им приходится "проводить без резервов с самым маленьким флотом", - передает Süddeutsche Zeitung.