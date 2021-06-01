Как обезболивающее средство отравляет стервятников

"Испания - центр обитания стервятников среди стран Старого Света. Противовоспалительное средство диклофенак ставит жизнь питающихся падалью птиц под угрозу", - пишет швейцарское издание Tages-Azeiger.

"Когда в сентябре 2020 года в Каталонии на северо-востоке Испании защитники животных нашли молодого черного грифа мертвым в гнезде, они обнаружили явное доказательство: животное страдало от заболевания, схожего с подагрой, сосуды и органы птицы были сильно воспалены, а в почках и печени токсикологи обнаружили повышенную концентрацию препарата диклофенак. Он используется как обезболивающее и противовоспалительное средство, например, при ушибах и растяжениях, а в ветеринарии это вещество применяется против воспалений. Если грифы поедают туши животных, которых ранее лечили диклофенаком, препарат может вызвать у них смертельную почечную недостаточность", - поясняет издание.

"Поэтому европейские власти должны запретить использование этого средства для скота - с таким требованием выступили недавно Антони Маргалида из Университета Кастилии-Ла-Манчи (...) и его команда в журнале Science".

"Насколько опасным может быть применение диклофенака в ветеринарии даже для стабильной популяции стервятников, нам пришлось узнать в Индии в 1990-х годах", - говорит эксперт по сохранению видов Ларс Лахманн из Ассоциации охраны природы Германии. Когда-то на деревьях страны поджидали добычу около 40 млн бенгальских, тонкоклювых и индийских грифов, быстро и надежно избавляясь от каждой мертвой коровы. Но затем воспаления у крупного рогатого скота и лошадей начали часто лечить недорогим диклофенаком - с катастрофическими последствиями для дикой природы. "Всего за пятнадцать лет в Индии исчезло около 99% всех грифов, и все три ранее распространенных вида оказались на грани вымирания", - вспоминает Лахманн".

"Как и в Испании, грифы в Индии берут на себя функцию могильщиков, устраняя трупы сельскохозяйственных и домашних животных, которые в Центральной Европе поступают на утилизационные заводы по переработке трупов животных. Если незадолго до смерти скот лечили диклофенаком, препарат попадает в организм стервятников".

"Хотя медикамент имеет относительно мало побочных эффектов у млекопитающих, а значит, и у людей, в почках грифов он препятствует выведению мочевой кислоты. Кристаллы этой мочевой кислоты быстро откладываются по всему организму, вызывая подагру, от которой стервятники умирают через несколько дней. "Если только одна из двухсот туш будет содержать следы диклофенака, препарат может полностью уничтожить популяцию грифов", - говорит Лахманн, описывая высокую токсичность вещества".

"После того, как в Индии перестали применять диклофенак в ветеринарии, все три вида грифов на субконтиненте были спасены от смерти", - отмечает издание.

"Одной из причин того, что 90% всех европейских сипов живут в Испании, также является поведение местных скотоводов: владельцы сельскохозяйственных угодий просто бросают мертвых животных в отдаленных районах. Во многих местах также есть "рестораны для стервятников", куда регулярно привозят туши убитого крупного рогатого скота и лошадей. Для грифов это желанная пища, которую они охотно делят с сородичами (...), что означает, что лишь одна тушка с диклофенаком может убить множество крылатых могильщиков", - пишет Tages-Anzeiger.