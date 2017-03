1 марта 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Блокада угрожает принудить Украину решить вопрос в эпицентре гражданской войны "Нечто очень необычное происходит по замороженной линии контакта между украинской армией и пророссийскими повстанцами на Донбассе, где за почти три года ожесточенных боевых действий погибли около 10 тыс. человек. За последний месяц более 74 тыс. вагонов с антрацитовым углем, двигавшихся из мятежных регионов на украинские электростанции, было остановлено вооруженными людьми, не подконтрольными ни одной из сторон", - сообщает Фред Уэйр в The Christian Science Monitor. "Цель этой блокады, которую поддерживает коалиция олигархов, национальных ополчений и оппозиционных политиков, - очевидно, принудить незадачливого президента Порошенко оставить надежды на включение самопровозглашенных республик Донецка и Луганска обратно в состав Украины, в соответствии с соглашениями Минск II, и официально объявить их "оккупированными территориями" России, - говорится в статье. - Выразительно привлекая внимание к торговле, в ходе которой за последний год (даже в то время, как армии истребляли друг друга) по рельсам в обоих направлениях прошли вагоны с железной рудой, углем и готовыми стальными изделиями на сумму в миллиарды долларов, они вынуждают заинтересованные стороны решать самый болезненный вопрос в сердце этой гражданской войны. Сможет ли Украина восстановить свою экономическую и политическую целостность, возможно, на новых условиях, или она обречена на раскол?" "Эта блокада - быстро усугубляющийся политический и экономический кризис, который вполне может привести к свержению Порошенко или как минимум ранним парламентским выборам, которые почти наверняка обернутся перераспределением сил в Киеве, - полагает журналист. - Вдруг наступил поворотный момент, не подготовленный в ходе переговоров или какого бы то ни было демократического процесса, а вызванный тем, что радикалы принуждают страну к решению определенного вопроса". "Однако некоторые аналитики опасаются, что свежие политические потрясения в Киеве могут привести к чему-то большему, чем изоляция относительно маленьких Донецкой и Луганской областей. Через три года после революции на Майдане опросы общественного мнения по-прежнему показывают глубокий мировоззренческий раскол между западными украинцами и более русифицированным населением юга и востока страны", - указывает Уэйр. "С этой блокадой мы видим, как люди, не находящиеся у власти, продавливают свою повестку. Они одерживают верх, - сказал Сергей Строкан, колумнист московского ежедневника "Коммерсант". - И они играют с динамитом. Все больше вероятность того, что из происходящего вырастет очень серьезный политический кризис". Источник: The Christian Science Monitor