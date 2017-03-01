В конфиденциальном докладе ООН подробно описаны подставные северокорейские компании в Китае

"Когда Китай заявил на прошлой неделе о планах прекратить ввоз угля из Северной Кореи, что является важным источником дохода для безденежного "королевства-затворника", это поддержало надежды на то, что Пекин, возможно, всерьез собрался приструнить своего сумасбродного соседа", - пишет Foreign Policy.

"Однако неопубликованный доклад ООН, доступ к которому получила Foreign Policy, фиксирующий изощренные попытки Северной Кореи обойти санкции, показывает, что Китай оказался, в лучшем случае, ненадежным партнером Вашингтона в его попытках свести на нет ядерные амбиции Пхеньяна", - передает автор статьи Колум Линч.

Северная Корея "игнорирует санкции, торгуя запрещенными товарами, при помощи методов уклонения, размеры, масштаб и изощренность которых растет", согласно докладу, составленному комитетом из восьми членов, под председательством британца и включающего в себя экспертов из Китая, России и США.

Китай, несмотря на свое очевидное недавнее сотрудничество с международным сообществом в его попытках ввести санкции против Северной Кореи, на самом деле, служил экономической жизненной артерией Пхеньяна, покупая основное большинство его угля, золота и железной руды и служа основным транзитным узлом незаконной торговли, подрывающей целый ряд санкций ООН, которые Китай номинально поддерживает, как позволяют предположить выводы в докладе.

Между тем северокорейские банки и фирмы сохраняют доступ к международным финансовым рынкам через огромную сеть находящихся в Китае подставных компаний, что позволяет Пхеньяну уклоняться от санкций. "Это включает в себя обмен валютой и золотом в слитках и сокрытие финансовых трансакций за сетью иностранных государств и физических лиц, позволяющих Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе, как и к банкам в Китае и Нью-Йорке", - поясняет издание.

Например, кредитный банк Северной Кореи Daedong (DCB) и банк Daesong, оба находящиеся под санкциями США и ООН, продолжают работать в китайских городах Далянь, Даньдун и Шэньян в нарушение резолюций ООН. Комитет подозревает, что контрольный пакет акций в одном из банков, Daedong, на самом деле может принадлежать китайским акционерам, приводя в качестве доказательства документы от июля 2011 года, свидетельствующие о продаже контрольного пакета акций (60%) китайской компании.

"Связь с Китаем находится в центре международной "паутины", которая протянулась от Анголы до Малайзии и стран Карибского бассейна и включает в себя широкую сеть северокорейских дипломатов, предпринимателей, контрабандистов и иностранных посредников", - говорится в статье.

В прошлом году исследования комитета обнаружили торговлю "средствами шифрования для военной связи, переносными системами ПВО, а также ракетами, оснащенными спутниковой системой наведения...", говорится в докладе.

"Один пример нового узкоспециализированного рынка: Северная Корея покупает дешевую электронику в Гонконге за бесценок, а затем переделывает ее в радиостанции военного назначения, которые она продает в развивающиеся страны за 8 тыс. долларов за штуку", - говорится в статье.

"Оборудование было отмечено товарным знаком Global Communications Co. или GLOCOM, находящейся в Малайзии подставной компании северокорейской фирмы Pan Systems Pyongyang, которая управляет сетью подставных компаний и агентов в Малайзии и Китае. Компания также имеет филиал в Сингапуре", - отмечает издание.

"Организатором операции является главная спецслужба Северной Кореи, Генеральное бюро разведки, которое руководит Pan Systems и другими подставными компаниями", - говорится в статье.