Вот как Тофало из "Движения 5 звезд" ввязался в антиитальянский план, нити которого тянутся от Триполи до Москвы

Итальянская газета Il Foglio пытается разобраться в истории, в которую вовлечен Анджело Тофало, депутат от "Движения 5 звезд" и член Парламентского комитета по безопасности Республики (Copasir). По словам автора статьи Даниэле Райнери, в появившихся за последние недели в итальянских СМИ публикациях "не хватает важных деталей".

Как пишет Il Foglio, Тофало встретился 17 ноября 2016 года в Стамбуле с бывшим главой исламского правительства Ливии Халифой Гвейлом, который ровно за месяц до встречи попытался свергнуть Фаиза Сараджа, премьер-министра правительства национального единства Ливии, которое Италия поддерживает вместе с ООН. Тофало "также оплатил расходы на поездку в размере 2300 евро организовавшей встречу Аннамарии Фонтане, которая два месяца спустя была арестована, поскольку она, согласно еще не доказанному обвинению, хотела поставлять оружие повстанцам Гвейла в Триполи через украинского оптовика". Женщина и ее муж Марио ди Лева "находились под следствием по обвинению в международном трафике оружия еще с 12 декабря 2015 года, то есть почти за год до того, как состоялась поездка Тофало, и это расследование не было засекречено", отмечает издание. Именно благодаря расследованию финансовой полиции Италии, которое увенчалось в январе этого года арестом Фонтаны и ее мужа, и стало известно о роли Тофало.

Возвращаясь к его встрече с Гвейлом, газета пишет, что целью этой поездки было, как сам Тофало объяснил следователям, желание "организовать десятью днями позже встречу в Риме с некоторыми ливийскими лидерами, чтобы обсудить мир". В этой встрече должны были участвовать лидеры "Движения 5 звезд", депутаты Алессандро Ди Баттиста и Луиджи Ди Майо, а также Гвейл, "враг Сараджа в Триполи" и, возможно, мятежный генерал Халифа Хафтра, "главный соперник Сараджа".

Как напоминает издание, "Хафтар вот уже на протяжении месяцев стал открытым союзником России Владимира Путина, и он видит в этом союзе с Москвой самый надежный способ подчинить своему контролю всю Ливию". Также и Гвейл встретился 14 февраля в Тунисе с российским послом в стране Сергеем Николаевым, чтобы вновь обсудить привычную проблему: "как избавиться от Сараджа?"

В статье отмечается, что "Движение 5 звезд", активистом которого является Тофало, "яро примкнуло к внешнеполитической линии России: достаточно почитать, что пишет в блоге движения ответственный за внешнюю политику партии Манлио Ди Стефано, который ведет непрекращающуюся кампанию за снятие санкций против Москвы, "когда мы придем к власти", утверждает, что на Украине произошел "самый настоящий государственный переворот силами Запада", а также пишет, что необходимо избавиться от подчиненности НАТО - все эти пункты Путин мог бы лично подписать".

"За несколько дней до падения правительства Ренци из-за референдума 4 декабря, - пишет автор, возвращаясь к хронологии событий, - "Движение 5 звезд", которое надеется на выборы и на приход к власти, в то же время предоставляет помощь, идущую на руку российскому плану объединить Гвейла и Хафтара против Сараджа, чтобы помочь им захватить власть в Ливии; этот план прямо противоречит итальянской позиции в Ливии и миссии из 200 итальянских солдат в Мисрате, которые являются символом сотрудничества с Сараджем". Однако, продолжает журналист, в тот момент кто-то - и его имя замалчивается в допросе Тофало - приостанавливает готовящуюся встречу ливийских повстанцев с лидерами "Движения 5 звезд", "возможно, потому, что организовать встречу между врагами Сараджа и путчистами в Риме, столице союза с тем же Сараджем, с которым Италия заключила в январе и соглашение по мигрантам, кажется перебором".