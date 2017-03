1 марта 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Расследование Конгрессом связей Трампа с Россией заподозрили в предвзятости На фоне "тревожных знаков", бросающих тень на независимость расследования Конгрессом США предположительных попыток России повлиять на ход выборов американского президента, назначение специального прокурора может стать единственным шансом на беспристрастное следствие, пишут американские СМИ. "Поскольку начали множиться вопросы касательно российского заговора с целью повлиять на прошлогодние выборы президента, справедливо задаться вопросом, можно ли верить в то, что Конгресс, поддерживающий одну из вовлеченных сторон, проведет тщательное и непредвзятое расследование по этому политически щекотливому делу национальной важности", - говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post. "Теперь, - пишет газета, - есть видимые тревожные знаки того, что принципиальности Сената и Палаты представителей грозит опасность". Так, как сообщила газета в пятницу, "Ричард Бёрр (сенатор Республиканской партии от штата Северная Каролина), председатель специального комитета Сената по разведке, проводящего сенатское расследование, общался с журналистами в рамках усилий Белого дома опровергнуть статью The New York Times, сообщавшую о контактах между членами приближенного круга Трампа и российскими чиновниками". "Помимо всего прочего, это свидетельствовало о том, что Бёрр обсуждал с Белым домом то, что должно являться предметом независимого расследования". "Затем Дэвин Нуньес (член Палаты представителей от Калифорнии), занимающий аналогичный должности Бёрра пост в Палате представителей, зашел еще дальше, сделав ряд веских заявлений, говорящих о том, что он уже все решил", - пишет газета. "Мне не было предоставлено никаких свидетельств регулярных контактов [с российским правительством] кого бы то ни было из предвыборной кампании Трампа", ?- сказал конгрессмен. "Адам Шифф (член Палаты представителей от Калифорнии), высокопоставленный демократ в комитете по разведке Палаты представителей, сослался на то, что Нуньес сделал подобное заявление, несмотря на то, что никаких документов комитет не получал и со свидетелями не беседовал", - говорится в статье. "На данный момент расследование Сената, как кажется, еще достаточно надежно, чтобы иметь пользу, - считает газета. - Демократы из комитета Сената по разведке пообещали осудить расследование, если оно превратится в попытку скрыть преступные факты". Такое же заявление сделал республиканский сенатор от Флориды Марко Рубио. "Однако, учитывая высказывания Нуньеса и то, что между ним и Шиффом уже существуют сильные расхождения, вряд ли расследование Палаты представителей поможет прояснить ситуацию, - полагает издание. - Было бы лучше прекратить расследование Палаты представителей, если ее конечным результатом должна стать путаница, которую внесет в досье искаженный доклад, незаинтересованный в расследовании истины", - подытоживает газета. По мнению американского издания The Boston Globe, "если президент Трамп хочет оставить позади непрекращающиеся вопросы о контактах между его президентской кампанией и Россией, он нуждается в подтверждении своей непричастности со стороны беспристрастного следователя". Как говорится в редакционной статье газеты, "министерство юстиции, во главе которого сейчас - соратник Трампа Джефф Сешнс, не может взять на себя эту роль, и похоже на то, что контролируемый республиканцами Конгресс тоже не в состоянии это сделать". "Специальный прокурор может стать единственной оставшейся возможностью провести всеобъемлющее и независимое расследование предполагаемого тайного влияния России на предвыборную кампанию 2016 года", - говорится в статье. "Самой важной задачей спецпрокурора стало бы прояснение того, имели ли место контакты между Россией и кампанией Трампа и, если да, то каков был их характер, а также были ли в их ходе совершены преступления", - считает издание. "Конгресс, который мог бы вести расследование при помощи специального комитета, как очевидно, совсем не хочет ставить Трампа в неудобное положение, - пишет газета. - Сешнс, со своей стороны, отказался от своего отстранения от дел, касающихся расследования ФБР деятельности России". В заключение издание отмечает, что "вмешательство иностранного правительства в американские выборы - это серьезно. Американский народ имеет право получить полный отчет о фактах. И Трамп тоже, вне зависимости от того, понимает он это или нет, ведь тучи над его администрацией сгущаются".