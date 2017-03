1 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кто мешает сирийскому урегулированию США заявили в СБ ООН, что Россия покрывает применение Дамаском химоружия, а Россия обвинила США в использовании вымышленных предлогов для наложения санкций, пишет WSJ. Кремль хотел бы стабилизировать Сирию, считает Le Temps, но свои интересы есть у Ирана и Турции, а также у разношерстной сирийской оппозиции. FT призывает Запад сказать России: "Вы разорили Сирию - вы и восстанавливайте". "Россия и США открыто столкнулись в Совбезе ООН на почве резолюции по антисирийским санкциям", - пишет Фарназ Фассихи в The Wall Street Journal. Во вторник США обвинили Россию в том, что она покрывает применение химического оружия Сирией, а Россия обвинила США в использовании вымышленных предлогов для наложения санкций с целью свергнуть правительство Дамаска. Глубокие расхождения никуда не делись, несмотря на то, что президент Дональд Трамп и его российский коллега президент Путин пообещали улучшить отношения, констатирует журналист. Новый представитель США в ООН Никки Хейли на голосовании в СБ по Сирии "пошла на открытое столкновение с Россией и Китаем, заявив, что позициям этих стран нет оправдания, так как они поставили защиту режима президента Сирии Башара Асада выше мировой безопасности". Совбез ООН голосовал по резолюции о привлечении режима Асада к ответственности за применение химического оружия против гражданского населения. Проведя расследование, ООН утверждает, что Дамаск использовал газ хлорин против мирных жителей "по крайней мере в трех подтвержденных случаях", передает корреспондент. "Резолюция, составленная Францией, Великобританий и США, призывала ввести санкции против 11 физических лиц и 10 правительственных организаций Сирии в связи с их участием в производстве и доставке химического оружия, а также запрещала всем странам продавать ей оружие и оборудование, например вертолеты, которое может быть задействовано в доставке химического оружия", - говорится в статье. Как информирует корреспондент, "девять членов СБ проголосовали за резолюцию, что было достаточно для ее принятия, но она была заблокирована, когда Россия и Китай прибегли к праву вето". Во вторник США также "опровергли российское утверждение о том, что планируется саммит с участием Трампа и Путина. Несмотря на утверждения замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, высокопоставленный американский чиновник "сказал, что никакие приготовления (к встрече) не ведутся". "Начиная с прошлого четверга спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пытается собрать за одним столом режим Дамаска и оппозицию, которая по-прежнему расколота. Россия в этом переговорном процессе играет по-крупному, она множит двусторонние встречи, стремясь выйти из тупика", - пишет журналист Le Temps Стефан Бюссар. "В последнее время Москва украдкой стала проявлять активность, чтобы направить переговорный процесс по правильному пути. На встречах в Астане Россия воздействовала на Иран и Турцию, чтобы гарантировать режим прекращения огня в Сирии и создать, как гордо заявил Владимир Путин, минимальные условия, позволяющие продвинуться по этому пути в Женеве, где российские переговорщики пробуют совершить невозможное: объединить оппозицию. В эту среду заместители министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов и Михаил Богданов собираются встретиться по отдельности с так называемой каирской платформой, с "московской" группой и, наконец, с Высшим комитетом по переговорам (ВКП), который некоторые критики оппозиции называют "эр-риядской" группой", - передает автор. Бюссар встретился с сирийским журналистом Намрудом Сулейманом, участником переговоров от "московской" группы. "Между моей группой и "каирской", представители которой живут в одном отеле, почти во всем царит согласие, - рассказал он. - Но до единства оппозиции еще далеко. Дело в том, что по всем трем целям, сформулированным на переговорах в Женеве, - новая конституция, избирательный процесс и правительство переходного периода, - ВКП, поддерживаемый Саудовской Аравией и Турцией, категоричен: он требует в качестве предварительного условия ухода президента Башара Асада". Если Россия, Иран и Турция сумели поладить друг с другом в Астане, то теперьих интересы сильно расходятся, говорится далее. "Кремль предпочел бы как можно скорее стабилизировать ситуацию в Сирии, способствовать созданию переходного правительства (с Асадом или без него), которое обеспечило бы России привилегированное положение в Сирии. Однако теперь его интересы сталкиваются с интересами Ирана, который заставляет режим Дамаска занять экстремальную позицию и сделает все, чтобы поддержать у власти алавитов и сохранить шиитскую ось между Тегераном, Дамаском и ливанской "Хизбаллой". Такое видение раздражает Москву, которая не желает увязать в конфессиональных дрязгах Ближнего Востока", - отмечает Бюссар. "Мы сломали, а вы теперь чините" - вот новое российское отношение к Сирии, - пишет журналистка Рула Халаф в The Financial Times. - Через год с небольшим после того, как российские самолеты присоединились к режиму президента Башара Асада и его партнеру Ирану, громящим восставшую оппозицию, Москва заявила, что ничего не будет вкладывать в реконструкцию страны. "Предоставляем это вам", - сказало российское правительство европейским державам, которые безуспешно (и без особого желания) поддерживали сирийских повстанцев с тех пор, как конфликт начался шесть лет назад". "Европейцы при каждой возможности говорят русским: если хотите получить помощь в восстановлении Сирии, оппозиция должна занять важное место за столом переговоров", - сказал мне один дипломат, - передает Халаф. - Это, как он пояснил, означает надежный политический переход, который в конце концов приведет к власти нового президента. В противном случае он советует сказать русским: "Вы разорили - вы и восстанавливайте". 