В Москве прошел обыск в квартире оппозиционной журналистки Зои Световой

"Во вторник в Москве к известной российской оппозиционной журналистке Зое Световой пришли домой с обыском, который продолжался в течение девяти часов, как рассказал AFP ее муж Виктор Дзядко", - говорится в материале AFP, который публикует L'Express.

В ходе следственных действий было изъято несколько старых компьютеров, флеш-карты и документы, сказал он журналистам.

"В обыске участвовало человек десять", - уточнил Дзядко ранее.

Обыск официально был завершен во вторник вечером, но полицейские постоянно находились дома у Зои Световой, констатировал журналист AFP, присутствовавший на месте.

57-летняя Зоя Светова в течение многих лет была членом официальной комиссии по наблюдению за тюрьмами и на основе свидетельств заключенных написала много статей, изобличающих плохое обращение и случаи пыток в местах заключения, говорится в статье.

Известная своей правозащитной деятельностью, она является строгим хроникером российской судебной системы и не раз обвиняла власти в вынесении приговоров невиновным по сфабрикованным судебным делам, по обвинениям в шпионаже или в ходе процессов с политическим подтекстом, пишут журналисты.

Светова регулярно сотрудничает с интернет-сайтом "Открытая Россия", который финансирует оппозиционер в изгнании, бывший олигарх Михаил Ходорковский, а также с журналом The New Times и американским радио "Свобода" (Radio Liberty).

Следственный комитет России указал в своем сообщении, что обыск дома у журналистки был проведен с целью поиска документов, "свидетельствующих о переводах в Россию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками", передает AFP.

"Обыск у Зои Световой вызывает недоумение и беспокойство", - так отреагировал глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин, сказав, что "Зоя Светова - одна из самых известных и авторитетных российских журналистов и правозащитников".

Многие активисты оппозиции, в числе которых писательница Людмила Улицкая и бывший советский диссидент Александр Подрабинек, отправились домой к Световой, но им не разрешили войти, по словам журналистов агентства AFP, присутствовавших на месте.

"На нее оказывается давление. Она делает выдающуюся работу, она помогла огромному количеству людей", - заявила AFP Людмила Улицкая.

Зоя Светова дважды была удостоена диплома премии имени Андрея Сахарова, присуждаемой Европарламентом. Она дочь двух диссидентов и политзаключенных советской эпохи Феликса Светова и Зои Крахмальниковой и внучка историка Григория Фридлянда, расстрелянного в 1937 году во время сталинских чисток, говорится в статье.