1 марта 2017 г. Редакция | The New York Times Россия встала на сторону химического оружия "Во вторник Россия снова доказала, что нет преступления настолько гнусного, чтобы заставить ее отвернуться от сирийского президента Башара Асада: она наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о наказании Сирии за использование химического оружия", - говорится в редакционной статье The New York Times. Авторы напоминают, что Россия уже седьмой год подряд защищает Асада от международных санкций, и не первый раз примеру России последовал Китай. "Хотя Москва заранее дала понять, что наложит вето на резолюцию, Великобритания и Франция поступили правильно, когда настояли на голосовании, выставляющем напоказ моральное банкротство России", - говорится в статье. "Учитывая взаимную симпатию президента Трампа и Путина, решение американской администрации проголосовать за резолюцию было неожиданным и вдохновляющим, - отмечают журналисты. - Американский постпред в ООН Никки Хэйли высказалась жестко, назвав химические атаки в Сирии "варварскими" и обвинив Россию и Китай в том, что они ставят "своих друзей в правительстве Асада выше нашей всемирной безопасности". "Именно так обстоят дела уже много лет, и сирийской катастрофе не видно конца", - заключает NYT. Источник: The New York Times