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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
1 марта 2017 г.
1 марта 2017 г.

Редакция | The New York Times

Россия встала на сторону химического оружия

"Во вторник Россия снова доказала, что нет преступления настолько гнусного, чтобы заставить ее отвернуться от сирийского президента Башара Асада: она наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о наказании Сирии за использование химического оружия", - говорится в редакционной статье The New York Times.

Авторы напоминают, что Россия уже седьмой год подряд защищает Асада от международных санкций, и не первый раз примеру России последовал Китай. "Хотя Москва заранее дала понять, что наложит вето на резолюцию, Великобритания и Франция поступили правильно, когда настояли на голосовании, выставляющем напоказ моральное банкротство России", - говорится в статье.

"Учитывая взаимную симпатию президента Трампа и Путина, решение американской администрации проголосовать за резолюцию было неожиданным и вдохновляющим, - отмечают журналисты. - Американский постпред в ООН Никки Хэйли высказалась жестко, назвав химические атаки в Сирии "варварскими" и обвинив Россию и Китай в том, что они ставят "своих друзей в правительстве Асада выше нашей всемирной безопасности".

"Именно так обстоят дела уже много лет, и сирийской катастрофе не видно конца", - заключает NYT.

Источник: The New York Times


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