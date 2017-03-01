"Создание итальянского Пентагона. Единое командование и сокращение расходов. Вот как мы поменяем вооруженные силы"

Министр обороны Италии Роберта Пинотти рассказала в интервью журналисту итальянской газеты La Repubblica Джанлуке Ди Фео о грядущей реформе командования и подразделений вооруженных сил Италии, которая была одобрена Советом министров Италии две недели назад и сейчас находится на рассмотрении в парламенте. В частности, как пишет газета, на периферии Рима будет создан так называемый "итальянский Пентагон", где офицеры сухопутных войск, ВМС и ВВС будут работать вместе, чтобы создать интегрированные силы.

Этому плану был дан старт в "белой книге" Роберты Пинотти. В документе министр указывала Средиземноморье как "центр" итальянских интересов. В интервью изданию Пинотти заявила, что она была поражена тем, с какой быстротой Россия с ее действиями, начиная с Сирии и кончая Ливией, стала основным игроком в контексте итальянских усилий по спасению беженцев в Средиземном море. "Это был молниеносный ход, возможно, вдохновленный тем, что Путин играет в шахматы, - прокомментировала министр. - Притом что мы должны помнить, что санкции были вызваны российскими действиями в Крыму и на Украине, я думаю, что, если бы мы смогли вовлечь Россию в стабилизацию Средиземноморья, она смогла бы стать ключевым игроком. Я бы хотела, чтобы она была не потенциальным противником, а, скорее, потенциальным союзником", - подытожила Пинотти.