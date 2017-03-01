Европейская армия без НАТО, но с Россией?

"Европа, бесспорно, должна стараться сохранить хорошие отношения с Россией, но надо делать это с позиции твердого единства", - пишет в статье на сайте Der Standard Ханс Раушер.

Хайнц-Кристиан Штрахе (лидер Австрийской партии свободы. - Прим. ред.) выступает за формирование единой европейской армии, в арсенале которой присутствовало бы ядерное оружие, сообщает автор. Его предложение предусматривает также выход европейских стран из НАТО - политик выступает против "финансирования военной промышленности США".

"Это наверняка обрадует его друга Владимира в Кремле, - комментирует Раушер. - Разлучить Европу и США было мечтой всех советских руководителей со времен Сталина, а теперь стало стратегической целью Владимира Путина, наряду со стремлением расколоть Евросоюз посредством поддержки правых популистов в Европе и проведением кампании по дезинформации".

"Путин уже в открытую ведет войну против Европы, добиваясь ее раскола, то и дело подстрекает реальную войну на востоке Украины, находя при этом поддержку в лице многочисленных европейских политиков, которые восхищаются его авторитарным стилем и постоянно произносят мантру о том, что мир возможен лишь при участии России", - говорится в статье.

Согласно этой логике, не стоит отвечать на агрессию и угрозы нынешнего российского руководства? - задается вопросом автор. "В Австрии найдется немало тех, кто с пониманием относится к политике Путина и готов закрыть глаза практически на все его действия. Причины этого многообразны: это и экономические интересы, и симпатия к "сильному лидеру", и антиамериканизм", - замечает Раушер.

"Европа, бесспорно, должна стараться сохранить хорошие отношения с Россией, но надо делать это с позиции твердого единства, а не заведомого подобострастия", - пишет автор. Он считает, что батальоны НАТО, которые будут в ближайшем будущем размещены на восточных рубежах альянса, "должны сигнализировать русским, что Запад не намерен терпеть в отношении стран Балтии тех действий, которые Россия совершает против Украины". Европейцы должны вооружаться, не сомневается журналист.

"Чего хотят Штрахе и другие крайне правые в Европе, например Марин Ле Пен, так это окончательного разрыва с США и поворота в сторону России. Может, следуя их логике, передать руководство объединенной европейской армией России, частично расположенной на европейской территории?" - иронизирует автор.