Карьера сирийского возвращенца: от воина джихада до наркодилера

После первого процесса над джихадистом, проходившего в австрийской земле Форарльберг, становится очевидным тот факт, что те, кто вернулся из Сирии, нуждаются в первую очередь в программах, способствующих их социализации. Почему молодой человек, родители которого нашли пристанище в Австрии, спасаясь от преследований в родной Чечне, добровольно пошел на войну? - задается вопросом корреспондент Der Standard Ютта Бергер.

Как заявил сам 25-летний мужчина перед судом, он бежал туда от проблем - от семейных неурядиц и долгов, став боевиком, он хотел "помочь" тем, кто воюет в Сирии.

"Чем конкретно он занимался в Сирии, убивал или скучал на вахте и крутил косяки, известно лишь ему и его приятелям. Суд интересовало лишь то, являлся ли он членом террористической группировки", - замечает автор.

Молодой чеченец, сообщает издание, был приговорен в ходе суда к двум с половиной годам тюремного заключения в связи с участием в террористической группировке - решение пока не вступило в законную силу. "Политики, занимающиеся вопросами интеграции и безопасности, должны понять на примере этого молодого мужчины: недостаточно просто наблюдать за теми, кто возвращается (из горячих точек. - Прим. ред.). После своего возвращения из Сирии молодой человек снова стал тем, кем был до того, как отправился на войну: неинтегрированным в общество безработным", - пишет журналист.

После полугода сирийских приключений он быстро оказался там, где деньги заработать легче всего - стал наркодилером. "Он получил 18 месяцев за торговлю марихуаной и кокаином, 6 из них - условно. Затем он сразу попал в следственный изолятор, поскольку за это время один из его бывших приятелей дал в Мюнхене обвинительные показания против него, и теперь он подозревался в связях с террористами".

Власти намерены отозвать выданное ему разрешение на получение статуса беженца, но пока неясно, будет ли молодой человек отправлен обратно в Россию.

По мнению автора статьи, "оставлять молодых людей на попечение их общины - все равно что махнуть на них рукой. Как семья или друзья могут помочь и поддержать того, кто после нескольких лет получения минимального пособия и безнадежных попыток найти работу и интегрироваться в общество становится ярым сторонником радикальных идей?"

Чеченская община Форарльберга насчитывает около 1500 человек. Как показал нынешний процесс, многие ее представители разделяют собственные ценности, далекие от ценностей европейского общества. Задачу политики интеграции автор статьи видит в "умных шагах, направленных на освобождение детей и подрастающего поколения из архаичной патриархальной структуры".