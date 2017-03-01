Месть "тени"

Берат Албайрак, министр энергетики и природных ресурсов Турции, так же непримирим к критикам, как и его тесть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, - об этом свидетельствует задержание немецкого журналиста Дениза Юсела, пишет Stern.

"Осенью прошло года Дениз Юсел стал одним из немногих журналистов в Турции, кто рискнул написать о похищенной хакерской группой Redhack электронной переписке из личного почтового ящика Албайрака. Теперь Юсел находится под арестом в Стамбуле", - сообщает издание.

Тот факт, что Албайрак в ночь на 15 июля, когда совершалась попытка государственного переворота в стране, находился вместе с Эрдоганом в отпуске на курорте Мармарис, свидетельствует, что он входит в ближайшее окружение президента. Оппозиция считает зятя Эрдогана влиятельной "тенью" премьер-министра Бинали Йылдырыма.

При этом, замечает автор публикации, в правительственных кругах у Албайрака, окончившего Нью-Йоркский Pace University, репутация эффективного министра. "Поговаривают и о том, что амбиции министра энергетики выходят далеко за пределы важнейшего для страны энергетического сектора", - говорится в статье.

Между тем за последние годы Албайрак не раз оказывался в центре сомнительных историй. "Во время кризиса, разразившегося в российско-турецких отношениях из-за сбитого вблизи турецко-сирийской границы российского истребителя в ноябре 2015 года, Москва обвинила семью Эрдогана и конкретно Албайрака в незаконной торговле нефтью с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организацией. - Прим. ред.). Противники Эрдогана выдвигали до этого аналогичные обвинения", - отмечает фон Шверин.

В сентябре 2016 года хакерская группа Redhack опубликовала в интернете десятки тысяч электронных писем из личного ящика министра энергетики. После того как правительство заблокировало доступ к документам, в декабре они появились на WikiLeaks. Лишь немногие журналисты в Турции рискнули написать об обнародованной переписке. Среди них был Юсел, который написал в статье в немецком издании Die Welt о документах, в которых говорилось о создании "армии троллей" для оказания влияния на дебаты в интернете. Опубликована была и переписка Албайрака с исполнительным директором медиа-холдинга Doğan Yayın Мехметом Али Ялчиндагом, в которой последний заявлял о своей готовности освещать события в соответствие с официальной линией правительства".

Албайрак, добавляет автор, давно имеет тесные связи с медийным миром. До 2013 года он возглавлял холдинг Calik, который владел акциями текстильных, энергетических и медиакомпаний.

По словам лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, причиной ареста Юсела стали именно его статьи о переписке министра энергетики. Оппозиционер намекнул, что его Республиканская народная партия имеет компромат на "кронпринца Эрдогана", который будет опубликован "в нужное время", передает издание.