Черногория просит Великобританию о помощи после кибератак, произошедших вслед за "заговором с целью госпереворота при российской поддержке"

"Черногория попросила Великобританию оказать техническую помощь при защите от кибератак", - пишет корреспондент The Telegraph Бен Фармер. По его словам, Черногория "утверждает, что подверглась непрерывным кибератакам на государственные сайты в день, когда должен был состояться предотвращенный госпереворот, а затем, в феврале, столкнулась с другой волной атак".

"И Черногория, и британские официальные лица утверждают, что Россия стояла за заговором с целью переворота, так как хотела удержать Черногорию от вступления в НАТО. Россия отвергла обвинения", - говорится в статье.

Лидеры Черногории попросили сэра Алана Дункана, занимающего пост госминистра по делам Америки и Европы, о том, чтобы Великобритания оказала техническую помощь с отражением кибератак. "Британские и американские разведслужбы уже помогают этой стране с расследованием заговора, который имел своей целью переворот и убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича 16 октября 2016 года", - говорится в статье.

В заявлении правительства говорится, что Черногория все еще работает над установлением личности виновных в кибератаках, но атаки, по-видимому, были призваны "воспрепятствовать распространению информации среди населения Черногории и мира".

"Британские источники сказали, что кибератаки "рассматриваются в контексте заговора с целью переворота", - сообщает издание.