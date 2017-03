1 марта 2017 г. Конор Фридерсдорф | The Atlantic Стоит ли Россия за попытками отделения Калифорнии? "В прошлом месяце я попросил читателей Los Angeles Times представить себе, как бы они отреагировали, если бы Дональд Трамп попытался выставить Калифорнию из союза штатов", - пишет журналист Конор Фридерсдорф в статье для The Atlantic. Демократическая Америка потеряла бы свой самый большой источник голосов избирателей, в Сенате стало бы на двух демократов меньше, Палата представителей осталась бы еще без 38 (наряду с 14 республиканцами), и США стали бы намного менее этнически разнообразными. "Легко представить себе, что некоторые ультраправые предпочли бы такое будущее, в то время как большинство либералов и прогрессистов признали бы это катастрофой", - полагает автор. "И, тем не менее, по моим наблюдениям, люди, которые сейчас стараются вызвать "Калэкзит", собрав подписи под голосованием в 2018 году, которое положило бы начало процессу отделения, облекают свои усилия в слова, которые должны понравиться прогрессивным людям штата, и пользуются возмущением, которое вызывает президент у многих калифорнийцев", - отмечает он. "Калифорнийцы лучше образованы, богаче, более либеральны и ценят здравоохранение и образование больше, чем остальные жители страны, - написал один из лидеров "Кампании за независимость Калифорнии - да" (Yes California Independence Campaign) Маркус Руиз Эванс. - Наши взгляды на образование, науку, иммиграцию, налогообложение и здравоохранение отличаются". "Является ли это сепаратистское движение доморощенным? Я не уверен в этом", - пишет автор статьи. Он приводит выдержки из публикации The California Report медиагруппы KQED от 13 декабря 2016 года, посвященной другому лидеру кампании за отделение Калифорнии Луису Маринелли. "Бывший правый активист из Буффало, штат Нью-Йорк, Маринелли сначала переехал в Россию почти десять лет назад. Он учился в Санкт-Петербургском государственном университете..." - говорится там. Он вернулся в США, чтобы вести кампанию против прав LGBTQ. "Затем Маринелли вновь приехал в Россию. Он женился на российской гражданке, и супруги переехали в Сан-Диего, где Маринелли начал политическую карьеру на платформе отделения Калифорнии", - говорится в публикации. "Я иммигрировал в Калифорнию и считаю себя калифорнийцем", - говорит Маринелли из своей квартиры в Екатеринбурге. 18 декабря 2016 года Russia Today сообщила о том, что кампания, призывающая к независимости Калифорнии от США, открыла "посольство" в Москве. "Как это едва зарождающееся движение за отделение с незначительной общественной поддержкой смогло позволить себе "посольство" в Москве?" - задается вопросом автор. По данным портала Snopes, организация, спонсируемая Кремлем, разрешает им пользоваться помещением бесплатно. За сепаратистским движением, по мнению журналиста, следует наблюдать "в мире, в котором Британия расходится с ЕС, Трамп стал президентом США, а Россия Владимира Путина ничего бы так не хотела, как сеять хаос в крупнейшем штате Америки, независимо от того, вовлечен ли в это Кремль или нет". "Калифорнийцам, как минимум, следует долго и хорошо подумать, прежде чем подписывать эту петицию. Может оказаться, что в ней таится не один уровень опасности", - заключает автор. Источник: The Atlantic