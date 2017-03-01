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1 марта 2017 г.
1 марта 2017 г.

Том Парфитт | The Times

Критик Кремля: "Пытки меня сломали"

Ильдар Дадин, "активист антикремлевского движения, освобожденный из исправительной колонии после жалоб на жестокое обращение, рассказал, как "сломался" в результате двух минут пыток", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт. Верховный суд отменил приговор, вынесенный Дадину за несанкционированные акции протеста.

"Он сказал, что часто подвергался жестокому обращению, когда находился в исправительной колонии "ИК-7" в Карелии, где отбыл большую часть своего срока заключения", - говорится в статье.

Журналист цитирует рассказы Дадина о нескольких случаях жестокого обращения с ним.

В том числе, как рассказал Дадин, его заковали в наручники и подвесили на крюк на стену так, чтобы руки были за спиной, а пальцы ног едва касались пола. "Была невероятная боль в запястьях и плечах, - сказал он. - Спустя 15 минут запястья затекли, но боль в плечах осталась. Как только меня подвесили, они сняли с меня штаны и сказали, что послали за заключенным, который меня изнасилует", - говорится в статье.

Дадин сказал, что надеялся выдержать пытку, но, когда его подвесили и пригрозили изнасилованием, его охватил "дикий страх".

"В тот момент я сломался, - сказал он. - После второй минуты я уже говорил: "Все, я на все согласен". Журналист пишет: "Он сказал сотрудникам колонии, что прекратит голодовку, подпишет любые бумаги, которые они ему дадут, и извинится перед начальником. Но офицер сказал: "Слишком поздно. Начальство сказало: "Пусть еще повисит".

"Дадин сделался символом нетерпимого отношения президента Путина к инакомыслию после того, как в 2015-м был приговорен к трем годам заключения. Позднее срок был уменьшен на 6 месяцев", - говорится в статье.

Источник: The Times


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