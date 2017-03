1 марта 2017 г. Пол Сондерс | The Washington Times Трамп устроит НАТО встряску "Западные политические и медийные элиты ужаснули заявления президента Трампа о том, что НАТО "устарело", прозвучавшие во время предвыборной кампании 2016 года, - напоминает в The Washington Times старший советник Госдепартамента в администрации Джорджа У. Буша Пол Сондерс. - Кроме того, они скептически отреагировали на более поздние усилия высших чиновников новой администрации подтвердить, что США преданы НАТО, хотя и побуждают своих сторонников больше делать для собственной обороны. Критики забывают историю НАТО и - что еще важнее - путают цели и средства национальной безопасности США. НАТО - инструмент, а значит, США могут и должны обследовать его и стараться починить, когда он не работает как надо. Трамп правильно понял, что НАТО не выполняет свою задачу". "История периода после холодной войны показывает, что НАТО не удается адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям", - указывает Сондерс. "Подход администрации Трампа к НАТО разумен и давно назрел, - полагает политик. - Более того, он не угроза для альянса, как утверждают некоторые идеологические противники Трампа, а огромная возможность. Это критическое обсуждение может начаться на саммите НАТО, намеченном на конец мая. Переосмысление и переоснащение НАТО при одновременном увеличении военной мощи США, предложенном Трампом, и побуждение к этому союзников США могут дать тот союз XXI века, который нужен Америке. Те, кто протестует против усилий по модернизации и переориентации НАТО, - настоящая угроза его будущему". Источник: The Washington Times