1 марта 2017 г. Дана Милбэнк | The Washington Post Самое важное слово, которое Трамп не произнес в своей речи "Президент Трамп во вторник вечером обратился к Конгрессу. Или это была Государственная Дума? И как можно установить разницу?" - иронизирует обозреватель The Washington Post Дана Милбэнк. "Трамп произнес около 5 тыс. слов и говорил 60 минут, но среди них не было слова "Россия", и ни одна из этих минут не была посвящена на данный момент успешной попытке нашего геополитического противника подорвать американскую демократию", - отмечает автор. "Путин не мог бы справиться с этим лучше и не мог бы назначить лучших людей для расследования вмешательства России в выборы в США, чем те, которым сейчас это поручено", - говорится в статье. "Присмотритесь к республиканцу от Калифорнии Девину Нуньесу, председателю комитета по разведке Палаты представителей и руководителю расследования Палатой представителей действий России", - призывает читателей Милбэнк. В понедельник Нуньес собрал журналистов и заявил: "Как мне представляется, расследование было проведено, и никаких доказательств обнаружено не было". "Нуньес, который входил в переходный комитет Трампа, уже говорил, что прерогатива президента не позволяет ему изучать беседы между Трампом и Флинном. И Нуньес повторил заявление Трампа, что реальный скандал связан не с контактами с Россией, а с неразрешенными утечками информации о подобных контактах", - отмечает издание. "И этот человек должен провести непредвзятое расследование? С таким же успехом можно было попросить Кремль сделать то же", - говорится в статье. Нуньес заявил журналистам в понедельник, что "смешно" предполагать, будто бы переговоры бывшего советника президента по национальной безопасности Майка Флинна с российским послом в переходный период нарушают закон, запрещающий частным лицам осуществлять внешнюю политику. "Мы должны бы сказать ему спасибо, - заявил Нуньес, - а не преследовать его". "Хорошая мысль. И после того, как они поблагодарят Флинна, думские следователи должны послать Путину шоколадные конфеты", - заключает Милбэнк. Источник: The Washington Post