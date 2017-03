1 марта 2017 г. Холмен У. Дженкинс-мл. | The Wall Street Journal Что стоит за фантазиями о Путине "У нескольких советников из избирательного штаба Трампа были деловые связи с Россией. В этом есть что-то зловещее, не правда ли?" - задается вопросом обозреватель The Wall Street Journal Холмен У. Дженкинс-мл. И тут же разъясняет: "Вообще-то до 2014 года, когда были введены санкции из-за Крыма, США проводили курс на поощрение американского бизнеса в России, причем эта политика существовала с 1991 года". По мнению автора, удивительно другое - что лишь немногие из советников Трампа занимались бизнесом в России. Но разве Пол Манафорт не был советником Януковича? Автор тут же поясняет: "В тот момент Янукович продвигал экономическое сближение с ЕС, в полной мере отвечающее интересам США". По мнению автора, Манафорт "шел по стопам предыдущих американских политконсультантов, в том числе тех, кого Клинтон отрядил, чтобы спасти Ельцина при переизбрании в 1996 году (что позволило Ельцину в итоге, дабы уберечь наворованные богатства своего окружения, передать власть Путину)". "При трех администрациях США, когда страна стремилась продвигать деловые связи с Россией, Трамп выделялся в основном тем, что ему не нашлось места в этом "поезде". Все его сделки в сферах недвижимости и брендирования при поддержке россиян провалились", - говорится в статье. Журналистка Сьюзен Б. Глассер написала: "По своей риторике и действиям на президентском посту Трамп довольно похож на Путина в первые годы консолидации его власти". Автор возражает, что Трамп и Путин совершенно не похожи. "Россия была охвачена хаосом. Президент-пьяница искал преемника, чтобы оградить свою дочь и друзей от расследований коррупции. Путин, бывший сотрудник КГБ, глава тайной полиции, руководил одним из немногих российских институтов, которые как-то функционировали, хотя и рука об руку с организованной преступностью", - утверждает автор. Трамп, напротив, - "звезда телевизионных реалити-шоу и бренд-менеджер". А "суды, административный аппарат, СМИ, политические партии продолжают функционировать так же, как всегда", - подчеркивает автор. На взгляд Дженкинса, то, что Трамп увеличивает оборонный бюджет США и поддерживает американский топливно-энергетический сектор, равносильно более суровым, чем меры Обамы, санкциям против России. "Есть и второй ироничный нюанс: взлет Трампа заставил половину "политической верхушки" в США - демократов и кучку республиканцев, восклицающих: "Трамп не пройдет", - увидеть истинное лицо путинского режима", - заключает автор. Источник: The Wall Street Journal