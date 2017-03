1 марта 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Стремясь к влиянию в Северной Африке, Россия добивается того, чтобы США поддержали ливийского силовика "Во время своего январского круиза по Средиземному морю флагман российского ВМФ принял у себя на борту важную персону - ливийского генерала, которого Москва считает самым верным шансом победить исламских экстремистов и восстановить порядок в погруженной в хаос Ливии", - напоминает Томас Гроув в The Wall Street Journal. "То, что Кремль поддерживает все более тесные отношения с генералом Халифой Хафтаром - соперником поддерживаемого ООН коалиционного правительства в Триполи, - говорит о стремлении Москвы распространить свое влияние по Ближнему Востоку и Северной Африке после своего вмешательства в сирийскую войну. Теперь российское правительство уламывает администрацию Трампа поддержать неоднозначного генерала, по словам людей, знакомых с ходом мыслей Кремля", - передает журналист. "Россия воспринимает свою роль в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) как аргумент в свою пользу, и президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин рекламировали идею о сотрудничестве Вашингтона и Москвы в борьбе с "Исламским государством", - говорится в статье. "Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, близкого к МИД страны, сказал, что Россия по дипломатическим каналам указала Вашингтону на "возможность сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, так как Ливия может стать одной из основных горячих точек", - сообщает Гроув. "Лицо, близкое к Кремлю, сказало, что российские власти переговорили с чиновниками американского Совета национальной безопасности о генерале Хафтаре, а также о мерах по борьбе с "Исламским государством" в Сирии и желании Москвы заключить сделки в этой богатой нефтью стране, - передает автор. - Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала, что Кремль не связывался с Советом национальной безопасности по поводу Хафтара. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома не ответил на просьбу о комментарии". Источник: The Wall Street Journal