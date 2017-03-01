Возвращение ракет в Европу

В скором времени в мире может произойти "настоящий ракетный кризис, и договариваться друг с другом придется Владимиру Путину и Дональду Трампу", пишет политический обозреватель Die Zeit Маттиас Насс, добавляя, что "наблюдать за этим будет страшно".

Речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанном в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года. Договор запрещает разработку, испытания и производство наземных баллистических и крылатых ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Именно из-за этого соглашения было уничтожено целое поколение ядерных ракет в количестве около 3 тыс. единиц. С российской стороны это были ракеты SS-20, с американской - Pershing-2. РСМД стал важной вехой на пути к преодолению холодной войны.

"Однако теперь этот исторический успех оказался в опасности", - подчеркивает автор: Россия начала размещение новых крылатых ракет сухопутного базирования, подпадающих под запрет соглашения. По информации The New York Times, Россия к настоящему времени уже поставила на вооружение два дивизиона таких ракет. В каждом из них - по четыре мобильных пусковых установки, оснащенных полдюжиной ракет с ядерными боеголовками. Один из дивизионов дислоцирован неподалеку от полигона Капустин Яр на юге России, о местоположении другого ничего не известно. Сотрудники правительства Трампа подтвердили это газетное сообщение, пишет Насс.

Крылатые ракеты, названные американцами SSC-8, нарушают договор РСМД. Администрация Обамы еще в 2011 году начала следить за испытаниями новых крылатых ракет, а тремя годами позднее направила в Москву делегацию высокого уровня, для того чтобы заставить Россию соблюдать договор. Но тогда путинское правительство заявило, что оно ничего не нарушало, и само обвинило американцев в создании системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, что якобы не соответствует соглашению.

"Конечно, сохраняется надежда на то, что новая гонка ядерных вооружений в Европе будет остановлена", - полагает автор. Тем более, в Североатлантическом альянсе уверены, что ни Россия, ни Запад не заинтересованы в размещении ракет с небольшим временем подлета и предупреждения. Однако, обращает внимание журналист, "никакие более ранние увещевания из Вашингтона и Брюсселя не смогли остановить Россию на пути разработки ракет SSC-8".

Возможно, Путин идет на разрыв договора РСМД, поскольку видит угрозу для своей страны со стороны создаваемых в Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Иране ракет средней дальности, продолжает журналист. Но один из высокопоставленных представителей НАТО считает эту версию маловероятной: "Россия, имея большое количество межконтинентальных ракет и ракет большой дальности, обладает такой высокой огневой мощью, что сможет эффективно сдерживать любую угрозу еще очень долго".

Между тем в Конгрессе США уже начали требовать контрмер против России. К примеру, республиканец Том Коттон из штата Арканзас видит в газетных сообщениях о размещении ракет SSC-8 указание на необходимость для США увеличить свои ядерные силы в Европе.

Но это стало бы началом новой гонки вооружений, пишет автор. "Добро пожаловать назад в 1980-е!"- предостерегает Насс.