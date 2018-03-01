Хватит обвинять во всем российские боты

"Теперь вы уже знаете, как все бывает: происходит масштабное событие, журналисты торопятся разобраться, в чем дело, и через пару часов виновник найден - российские боты", - пишет BuzzFeed. "Это, скажем прямо, полная фигня", - считают журналисты Мириам Элдер и Чарли Уорзел.

"Дело в том, что почти всякий раз, когда вы видите материал, где вину за что-то возлагают на российские боты, вы можете быть вполне уверены, что историю можно проследить до единственного источника - мониторинговой панели Hamilton 68. Ее основала группа уважаемых исследователей, в том числе Клинт Уоттс и Дж.М. Бергер, и сейчас она работает при содействии Германского фонда Маршалла", - указывают авторы.

Но даже некоторые из тех людей, которые популяризировали этот инструмент, теперь признают, что ситуация раздута. "Я не уверен в этой истории с ботами", - сказал BuzzFeed Клинт Уоттс.

По собственному описанию, Hamilton 68 мониторит в Twitter 600 аккаунтов, "связанных с российскими усилиями по оказанию влияния", говорится в статье. "Не все они находятся в России. Мы даже не думаем, что все они вообще управляются из России. Мы считаем, что некоторые из них - это энтузиасты, которые увлеченно занимаются поддержкой России (и имеют на это полное право)", - сказал Уоттс.

По замечанию BuzzFeed, в Hamilton 68 исследователи отказываются разглашать данные тех, кого они мониторят. "Так что это первый прокол: с чего это мы опираемся на единственный источник информации анонимного происхождения?" - пишет издание.

"А теперь второе. Допустим, несмотря на это, вы все же действительно хотите уверовать в эти выводы о российском влиянии. Но с чего бы?" - пишут авторы. Twitter засорен ботами уже много лет, так что объяснить нечто запутанное, ссылаясь на уязвимость платформы, заманчиво. Добавьте к этому тот факт, что Россия действительно проводила операцию по вмешательству в выборы в США, указывает BuzzFeed. Дискурс временами напоминает попытку удержать внимание на России, и, похоже, все хотят верить, что российские тролли управляют интернетом.

"И теперь мы подходим к третьему проколу", - пишут Элдер и Уорзел. Одна из сложнейших вещей - измерить эффективность: "Повлияли ли усилия российских троллей на какие-либо из голосов? Как мы вообще оценим это качественно или количественно?"

Уоттс считает, что фишка "обвиняй боты" вышла из-под контроля, говорится в статье. "Поспешные выводы о вине ботов делаются не только в ньюсрумах по всей стране, но и в правительственных учреждениях во всем мире", - отмечают журналисты. Уоттс вспоминает, как полгода назад два сотрудника Сената увидели что-то на панели мониторинга. "Типа вот это да, ничего себе, - рассказал он. - А вы понимаете, что вы видите?" Видимо, нет, говорится в статье.

"Возьмите, к примеру, записку Нуньеса - в заголовках утверждалось, что армия российских ботов стояла за требованиями рассекретить этот документ, и все благодаря Hamilton 68. Кто настоящий виновник? Не кто иной, как Джулиан Ассанж, чья симпатия к России - и антипатия к расследованию связей Трампа с Россией - не является секретом", - сообщает издание.

"Когда Джулиан Ассанж говорит что-то, российская сеть влияния всегда это повторяет. Так что с запиской Нуньеса это он сыграл свою роль, вот что вывело ее в тренды", - сказал Уоттс.

По замечанию издания, в расчет не берется фактор громких и влиятельных в сети голосов, таких как медийные личности - сторонники Трампа. "Списать весь инцидент с запиской на иностранное вмешательство и автоматическую отправку сообщений - значит игнорировать то, что происходит у нас, и дать волю опытным медиаманипуляторам, предположив, что они не более чем "полезные идиоты" Кремля", - отмечает издание.

"Мы никогда не говорим о прямой связи: дескать, если вы видите на панели мониторинга какую-то вещь, это некая одобренная Кремлем операция по оказанию влияния", - сказал аналитик Hamilton 68 Брет Шафер.

Уоттс подчеркнул: "Я много наблюдал за работой ботов и все еще сомневаюсь в их эффективности. Действительно обладая влиянием - я имею в виду Ассанжа (я не говорю, что он российский агент) - Ассанж с более узким охватом аудитории и меньшим объемом контента, похоже, оказывает гораздо больше влияния, чем бот, который произвольно твитит контент Ассанжа".