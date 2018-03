1 марта 2018 г. Кевин Поулсен | The Daily Beast Тони Сопрано от киберпреступности доносит на российского хакера "Обвиняемый в хакерской деятельности россиянин Петр Левашов теряет своего защитника после того, как обнаружилось, что этот адвокат одновременно представляет главаря шайки киберпреступников, который доносил на Левашова в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, - сообщает Кевин Поулсен в The Daily Beast. - Этот причудливый поворот впервые объединяет две самые крупные добычи правительственных борцов с киберпреступностью: Левашова, экстрадированного из Испании в этом месяце по выдвинутым США обвинениям в том, что он управлял массовой сетью ботов Kelihos, и Гери Шалона, родившегося в России израильского бизнесмена, который обвиняется в организации взлома JP Morgan Chase в 2014 году". "Нью-йоркский адвокат Игорь Литвак отказался от дела Шалона 16 февраля и сказал судье, занимающемуся Левашовым, что активно работал на Шалона всего один месяц осенью 2016 года, после чего Шалон прекратил с ним разговаривать. Но конфликт интересов остается, как написала мировая судья Холли Фитцсиммонс в 30-страничном предложенном заключении во вторник. Называя Шалона "Клиент ?1", чтобы не разглашать его имя, судья написала, что Литвак с этической точки зрения не мог представлять интересы Левашова после того, как получил частные документы от Шалона и вел с ним привилегированные переговоры как адвокат с клиентом, - говорится в статье. - У Литвака есть две недели, чтобы оспорить предложенное заключение. Он не ответил на вопросы, заданные ему в ходе работы над этой статьей". "Левашов (уроженец Санкт-Петербурга, Россия) разыскивался в США по различным обвинениям во взломах и рассылке спама почти десять лет до того, как его арестовали во время поездки в Барселону в апреле 2017 года по обвинению во взломе компьютеров в США. Проиграв долгую битву против экстрадиции, Левашов прибыл в федеральный суд в Нью-Хейвене, Коннектикут, в начале [прошлого] месяца. Ему было предъявлено новое обвинение - в том, что он создал печально известную сеть ботов Kelihos и управлял ею. Это сеть из 100 тыс. взломанных компьютеров на Windows, которые он сдавал в аренду киберпреступникам для распространения спама, фишинговых электронных писем и программ-вымогателей", - рассказывает автор. "Его адвокат, Литвак, - один из пары русскоговорящих нью-йоркских адвокатов, которые стали работать на россиян, обвиненных в хакерстве. Среди клиентов Литвака - Роман Селезнев, сын российского депутата, приговоренный к 27 годам за крупную операцию по взлому кредитных карт, и Дмитрий Смилянец, который содействовал продаже данных о банкоматах и кредитных картах, украденных в таких местах, как Hannaford, 7-Eleven и Heartland Payment Systems", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast