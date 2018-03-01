Особенная связь

Во время визита в Москву канцлер Австрии Курц пытался найти точки соприкосновения с Кремлем. Его партнеры по коалиции в правительстве имеют тесную связь с Россией, как и другие австрийские политики, пишут Штефан Лёвенштайн и Фридрих Шмидт на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это первый официальный визит Себастьяна Курца в Кремль после вступления в должность федерального канцлера Австрии. Сразу же стали появляться позитивные сообщения: оба политика хвалили благоприятное развитие экономических отношения, оба хвалили проект "Северный поток-2". К критикам, которые боятся растущей энергетической зависимости от Москвы и опасаются, что будет с ролью Украины как тразитера, Курц не относится. "Хотя бы потому, что в проекте участвует австрийский концерн OMV", - пишут журналисты.

Что касается внешней политики, то здесь был сделан шаг назад в дискуссии о миссии ООН в Донбассе, считает издание. В конце января Вашингтон вроде бы увидел в позиции Москвы "открытость", в том числе по вопросу увеличения географической площади размещения миротворцев. Однако теперь Путин заявил, что присутствия миротворческих сил на линии разграничения вполне достаточно.

По сирийской теме Путин снова "делал вид, что Россия не является участником войны, но при этом оправдывал военные действия". "Курц подыгрывал Путину в его двойной игре" и ограничился призывом к России оказать давление на Дамаск, чтобы облегчить страдания мирных граждан, говорится в статье.

По мнению Курца, Австрия должна "строить мосты" между ЕС и Россией. Такая позиция имеет и историческое обоснование, отмечают авторы. Так, Австрия в 1955 году вновь обрела независимость благодаря согласованному в Москве договору, что обязало страну к "постоянному нейтралитету". В последнее время Вена также отличалась большей симпатией к Москве, чем другие европейские столицы.

Более того, Австрийская партия свободы (АПС) даже заключила договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия", политики из АПС постоянно посещают Крым, чтобы "продемонстрировать его мнимую принадлежность к России", отмечается в статье.

Впечатлению о том, что австрийцы охотно устанавливают особые связи на востоке, способствовали и новые подробности обвинительного заключения американского спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению Мюллера, одной из основ лоббистской деятельности Пола Манафорта стала "мелкая группа" политиков, которая в обвинении Мюллера названа по имени бывшей правящей династии в Австрии: "Габсбургская группа".

Руководителем этой группы, вероятно, был бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, который во времена Януковича активно вступался за Украину: Гузенбауэр встречался в США с политиками и представителями аналитических центров, а также организовал в Вене пресс-конференцию по теме Украины. Гузенбауэр подтвердил, что тогда он решительно выступал за сближение ЕС и Украины. Также он подтвердил, что его деятельность оплачивалась, но кем - умолчал, передает издание.

Журналисты напоминают, что Гузенбауэр был объектом обсуждений в Австрии еще из-за его экономических связей с казахским автократом Назарбаевым. К услугам Гузенбауэра прибегал на посту министра иностранных дел и Себастьян Курц: в апреле 2014 года Гузенбауэр был его советником по вопросам России и Украины. Якобы на общественных началах, говорится в статье.